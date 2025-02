Carla Perez reage ao ver atitude do filho com namorada: "Meu Deus!"

Carla Perez comentou em post do filho - Foto: Reprodução | Instagram

Carla Perez não aguentou ver uma publicação do filho Victor Alexandre, de 21 anos, nas redes sociais e mostrou que é uma "mãe babona". A famosa reagiu de forma inesperada em postagem em que o jovem apareceu exibindo seus músculos ao lado da namorada, Jarline Batista, em Miami.

As fotos foram feitas em um evento fitness na cidade em que atualmente eles moram.

Nos comentários da publicação, a ex-dançarina do grupo É o Tchan reagiu: "Meu Deus, como fico feliz com suas realizações, meu filho. Que Deus te abençoe cada vez mais e realize todos os seus sonhos. Ah, casal fitness mais lindo do UNIVERSO".

Carla Perez também compartilhou a publicação do filho nos Stories do Instagram e declarou que o filho e Jarline são o "casal mais lindo do mundo".

Victor Alexandre é fruto do casamento de Carla com Xanddy, que também são pais de Camilly Victória, de 23 anos.