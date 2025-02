Carla Perez explica afastamento com Xanddy: "Na paz"

O casal Carla Perez e Xanddy - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Carla Perez foi uma das famosas que fizeram questão de prestigiar o cantor Luiz Caldas na noite desta quarta-feira, 5. O artista recebeu uma medalha da União Brasileira de Compositores, que reconhece grandes nomes da música brasileira.

A ocasião ilustre, brincou a ex-É O Tchan!, foi o motivo que a fez finalmente sair de casa. Fora dos palcos e da rotina intensa de trabalho, a dançarina tem sido visto poucas vezes nos eventos de verão em Salvador.

Ela diz querer se afastar das festas e preferir momentos de tranquilidade e revelou o que gosta de fazer ao lado do marido, Xanddy. “Eu sou muito de ficar em casa mesmo, eu e meu ‘cuco’, Xanddy. Ele também fica muito em casa. A gente gosta de assistir um filmezinho, ficar em casa, na paz”, contou ela ao Portal A TARDE.

Carla Perez | Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

Conselho da filha Camilly Victória

Quando o assunto são as redes sociais, a artista explicou que adota um distanciamento estratégico para preservar sua saúde mental. Para lidar com cobranças e comentários negativos, conta com uma equipe que filtra as mensagens e evita se expor a críticas desnecessárias.

Carla contou ainda que os filhos, especialmente Camilly Victória, desempenham um papel fundamental nesse processo. Crescendo em meio à era digital, eles orientam a mãe sobre o uso das redes e a importância de manter um equilíbrio saudável no ambiente virtual.

“Eu prefiro nem ficar vendo, tem uma pessoa que filtra para mim, tento não ficar me cobrando de ver comentários e responder as pessoas. Meus filhos me ensinaram muito isso, principalmente a Camilly, que tem uma preocupação maior com redes sociais. Eles me ensinam e me ajudam muito. Até porque eles já cresceram com tudo isso”, conta.