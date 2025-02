Carla Perez revela mudança de atitude após conselho da filha

A artista destacou a importância do apoio de seus filhos - Foto: Reprodução | Instagram

Carla Perez revelou que adotou uma estratégia de distanciamento das redes sociais para preservar sua saúde mental. Em entrevista recente ao Portal A TARDE, a artista explicou que conta com o auxílio de uma equipe que filtra as mensagens que recebe, evitando se expor a críticas desnecessárias e comentários negativos.

"Eu prefiro nem ficar vendo, tem uma pessoa que filtra para mim, tento não ficar me cobrando de ver comentários e responder as pessoas", revelou Carla.



Ela também destacou a importância do apoio de seus filhos, principalmente Camilly Victória, na adaptação à era digital. Crescendo em meio ao ambiente virtual, os filhos da artista desempenham um papel essencial ao orientá-la sobre o uso das redes sociais e a necessidade de manter um equilíbrio saudável.

"Meus filhos me ensinaram muito isso, principalmente a Camilly, que tem uma preocupação maior com redes sociais. Eles me ensinam e me ajudam muito. Até porque eles já cresceram com tudo isso", completou a artista.