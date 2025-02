VÍDEO: Carla Perez samba para Luiz Caldas e rouba a cena

A artista celebrou dançando ao som da performance do cantor Luiz Caldas - Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

Nesta quarta-feira, 5, Carla Perez se destacou ao dançar enquanto Luiz Caldas se apresentava ao lado de Xanddy e Carlinhos Brown, durante a cerimônia de entrega da Medalha UBC. A distinção foi concedida pela União Brasileira de Compositores, reconhecendo a trajetória do artista, um dos maiores ícones do axé, que tem uma carreira marcada pela contribuição inovadora ao gênero.

Carla Perez, ícone do axé e símbolo do É O Tchan!, estava acompanhada de seu marido, Xanddy, e fez questão de prestigiar a homenagem a Luiz Caldas, que, com suas músicas e influências, é uma das figuras mais importantes da música baiana. A artista, se juntou à celebração dançando ao som da performance do seu marido, Xanddy, que subiu ao palco com Carlinhos Brown e Luiz Caldas para um momento histórico da música brasileira.



Veja o vídeo: