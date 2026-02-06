Sol ou chuva? Veja a previsão para o Furdunço e o Fuzuê em Salvador

Furdunço e Fuzuê correm no fim de semana - Foto: Bruno Concha | Secom PMS

Quem vai curtir o Furdunço e o Fuzuê, eventos dão a largada no pré-Carnaval da capital baiana, deve se preparar para um fim de semana com cara de verão: calor predominante, sol entre nuvens e possibilidade de pancadas rápidas de chuva. As informações são do Climatempo.

Nesta sexta-feira, 6, o tempo segue firme na capital baiana. O dia será de sol com algumas nuvens e sem previsão de chuva. As temperaturas variam entre 25°C e 33°C, com ventos de leste-nordeste a 11 km/h e umidade entre 59% e 86%.

No sábado, 7, quando ocorre o Furdunço, o sol aparece pela manhã, mas as nuvens aumentam ao longo do dia. Há previsão de pancadas de chuva à tarde, com acumulado estimado em 3 mm e 74% de chance de precipitação. À noite, o tempo volta a ficar aberto. A mínima será de 25°C e a máxima de 32°C, com ventos de até 11 km/h.

Já no domingo, 8, dia do Fuzuê, o cenário se repete: sol entre nuvens e possibilidade de chuva rápida ao longo do dia e à noite, também com 74% de chance. As temperaturas variam entre 25°C e 30°C.