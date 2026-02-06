Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SALVADOR

Sol ou chuva? Veja a previsão para o Furdunço e o Fuzuê em Salvador

Festas no fim de semana dão largada ao pré-Carnaval na capital baiana

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

06/02/2026 - 7:04 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Furdunço e Fuzuê correm no fim de semana
Furdunço e Fuzuê correm no fim de semana -

Quem vai curtir o Furdunço e o Fuzuê, eventos dão a largada no pré-Carnaval da capital baiana, deve se preparar para um fim de semana com cara de verão: calor predominante, sol entre nuvens e possibilidade de pancadas rápidas de chuva. As informações são do Climatempo.

Nesta sexta-feira, 6, o tempo segue firme na capital baiana. O dia será de sol com algumas nuvens e sem previsão de chuva. As temperaturas variam entre 25°C e 33°C, com ventos de leste-nordeste a 11 km/h e umidade entre 59% e 86%.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

No sábado, 7, quando ocorre o Furdunço, o sol aparece pela manhã, mas as nuvens aumentam ao longo do dia. Há previsão de pancadas de chuva à tarde, com acumulado estimado em 3 mm e 74% de chance de precipitação. À noite, o tempo volta a ficar aberto. A mínima será de 25°C e a máxima de 32°C, com ventos de até 11 km/h.

Leia Também:

Salvador terá operação especial de transporte no Furdunço e Fuzuê
Lavagem de Itapuã é a mesma de antes? Foliões avaliam transformações
Desabamento da Igreja de Ouro completa um ano; veja como está situação

Já no domingo, 8, dia do Fuzuê, o cenário se repete: sol entre nuvens e possibilidade de chuva rápida ao longo do dia e à noite, também com 74% de chance. As temperaturas variam entre 25°C e 30°C.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

clima na Bahia Eventos de Verão furdunço Fuzuê pré-carnaval Temperaturas na Bahia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Furdunço e Fuzuê correm no fim de semana
Play

Drogas para o Carnaval de Salvador: polícia apreende comprimidos de ecstasy e LSD

Furdunço e Fuzuê correm no fim de semana
Play

Vídeo: caminhão perde o controle e bate em canteiro de obras do VLT

Furdunço e Fuzuê correm no fim de semana
Play

Maternidade de Salvador levará nome do deputado Alan Sanches

Furdunço e Fuzuê correm no fim de semana
Play

Terreiro pichado em Salvador convoca ato contra o racismo religioso

x