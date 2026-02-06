Carnaval no Nordeste de Amaralina está garantido, afirma Werner após operações

Circuito Mestre Bimba no Nordeste de Amaralina - Foto: Uendel Galter / AG. A TARDE

A poucos dias do início do Carnaval de Salvador 2026, o bairro do Nordeste de Amaralina vive uma sequência de ações policiais que resultaram na morte de 11 suspeitos, após o assassinato do cabo da Polícia Militar Glauber Rosa dos Santos. Questionado sobre a segurança do bairro durante o tradicional circuito Mestre Bimba, o secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, garantiu a festa com manutenção das ações e do policiamento na região.

“Garantimos todos os carnavais que estão programados, não seria diferente em relação ao tradicional carnaval do Complexo Nordeste de Amaralina. Sabemos que ali a maioria da população é de bem. Costumo sempre dizer, tem um mínimo ali que violenta a população e por isso a gente tem que garantir sim a continuidade das operações contra as facções, a continuidade do nosso planejamento operacional, as ações de inteligência e logicamente garantir todos os carnavais de bairro de Salvador", destacou o secretário.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Magalhães, também destacou o reforço do polciiamento no bairro. “A gente intensificou o policiamento e vamos fazer de forma permanente, inclusive garantindo que o Nordeste possa fazer o seu carnaval também. Então a gente vai dar segurança para o carnaval e vamos estar presentes sempre, porque ali vai sobrepor sempre a segurança pública, que é a segurança do estado. Não vai ser outra segurança que tenta intervir, que vai impor a lei se não a gente", afirmou.

O policial foi baleado na cabeça durante um confronto com suspeitos no bairro do Vale das Pedrinhas, que também integra o Complexo do Nordeste de Amaralina.

Ações policiais

De acordo com o secretário, somente naquela região, desde o início da operação, foram registradas cinco situações de confronto, com 11 suspeitos mortos "dentro da legalidade". Werner também mencionou uma ocorrência em que um dos envolvidos fez uma criança refém na localidade.

“Tivemos também apreensão de armas e drogas e prisão de uma pessoa envolvida, também fracionada, que inclusive covardemente colocou em cárcere privado seu próprio filho. Para você ver o quanto covarde são os faccionados e a ação deles contra as pessoas, inclusive contra a sua própria família. Mas a gente vai continuar seguindo com o fortalecimento do policiamento na região.”