Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Carnaval no Nordeste de Amaralina está garantido, afirma Werner após operações

Bairro enfrenta sequência de operações policiais após morte de PM

Bruno Dias e Victoria Isabel

Por Bruno Dias e Victoria Isabel

06/02/2026 - 9:01 h | Atualizada em 06/02/2026 - 11:04

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Circuito Mestre Bimba no Nordeste de Amaralina
Circuito Mestre Bimba no Nordeste de Amaralina -

A poucos dias do início do Carnaval de Salvador 2026, o bairro do Nordeste de Amaralina vive uma sequência de ações policiais que resultaram na morte de 11 suspeitos, após o assassinato do cabo da Polícia Militar Glauber Rosa dos Santos. Questionado sobre a segurança do bairro durante o tradicional circuito Mestre Bimba, o secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, garantiu a festa com manutenção das ações e do policiamento na região.

“Garantimos todos os carnavais que estão programados, não seria diferente em relação ao tradicional carnaval do Complexo Nordeste de Amaralina. Sabemos que ali a maioria da população é de bem. Costumo sempre dizer, tem um mínimo ali que violenta a população e por isso a gente tem que garantir sim a continuidade das operações contra as facções, a continuidade do nosso planejamento operacional, as ações de inteligência e logicamente garantir todos os carnavais de bairro de Salvador", destacou o secretário.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Magalhães, também destacou o reforço do polciiamento no bairro. “A gente intensificou o policiamento e vamos fazer de forma permanente, inclusive garantindo que o Nordeste possa fazer o seu carnaval também. Então a gente vai dar segurança para o carnaval e vamos estar presentes sempre, porque ali vai sobrepor sempre a segurança pública, que é a segurança do estado. Não vai ser outra segurança que tenta intervir, que vai impor a lei se não a gente", afirmou.

O policial foi baleado na cabeça durante um confronto com suspeitos no bairro do Vale das Pedrinhas, que também integra o Complexo do Nordeste de Amaralina.

Ações policiais

De acordo com o secretário, somente naquela região, desde o início da operação, foram registradas cinco situações de confronto, com 11 suspeitos mortos "dentro da legalidade". Werner também mencionou uma ocorrência em que um dos envolvidos fez uma criança refém na localidade.

Leia Também:

Confrontos após morte de PM já deixam 11 mortos no Nordeste de Amaralina
Drogas para o Carnaval de Salvador: polícia apreende comprimidos de ecstasy e LSD
PM da Rondesp é investigado após fotos fardado em site de prostituição

“Tivemos também apreensão de armas e drogas e prisão de uma pessoa envolvida, também fracionada, que inclusive covardemente colocou em cárcere privado seu próprio filho. Para você ver o quanto covarde são os faccionados e a ação deles contra as pessoas, inclusive contra a sua própria família. Mas a gente vai continuar seguindo com o fortalecimento do policiamento na região.”

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ações policiais carnaval Carnaval Salvador Facções criminosas Mestre Bimba nordeste de amaralina

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Circuito Mestre Bimba no Nordeste de Amaralina
Play

Vídeo: Assessor é morto a tiros em bar enquanto jogava sinuca

Circuito Mestre Bimba no Nordeste de Amaralina
Play

Vídeo: líder do tráfico e homicida é preso em pousada de luxo na Bahia

Circuito Mestre Bimba no Nordeste de Amaralina
Play

Bahia: cemitério clandestino ligado ao BDM é encontrado em área de mata

Circuito Mestre Bimba no Nordeste de Amaralina
Play

Vídeo: blogueira é sufocada por namorado até desmaiar em elevador

x