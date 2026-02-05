POLÍCIA
Confrontos após morte de PM já deixam 11 mortos no Nordeste de Amaralina
Operações começaram após a morte do cabo Glauber Rosa dos Santos e se estenderam por toda a semana
Por Luan Julião
Três homens morreram na tarde desta quinta-feira, 5, após serem baleados durante um confronto com policiais militares no Complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador. Com as novas ocorrências, sobe para 11 o número de indivíduos mortos em confrontos com a Polícia Militar na localidade desde a noite da última segunda-feira, 2.
Em razão dos confrontos registrados na tarde desta quinta, a circulação de ônibus na região foi suspensa, afetando o deslocamento de moradores dos bairros que integram o complexo.
O Complexo do Nordeste de Amaralina é formado pelos bairros Chapada do Rio Vermelho, Nordeste de Amaralina, Santa Cruz e Vale das Pedrinhas, áreas que vêm sendo alvo de incursões policiais ao longo da semana.
A sequência de confrontos teve início na noite da segunda-feira, 2, com a morte do cabo da Polícia Militar Glauber Rosa dos Santos, de 42 anos. O policial foi baleado na cabeça durante um confronto com suspeitos no bairro Vale das Pedrinhas, também integrante do complexo.
Após o caso, as ações policiais se intensificaram na região. Os confrontos se estenderam pela madrugada da terça-feira (3) e continuaram ao longo da semana, com registros quase diários de trocas de tiros durante operações nos bairros que compõem o complexo.
Até esta quinta-feira, 5, o balanço das ocorrências aponta 11 suspeitos mortos em confrontos com a polícia, resultado das incursões realizadas após a morte do policial militar.
