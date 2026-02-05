Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA CIVIL

Narcobot: loja on-line de drogas com atendimento por IA é fechada

Comunidade virtual reunia mais de 200 participantes interessados na compra de drogas

Luan Julião

Por Luan Julião

05/02/2026 - 17:24 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Bot no Telegram era usado para vender drogas no Distrito Federal
Bot no Telegram era usado para vender drogas no Distrito Federal -

O uso de tecnologia para a venda de drogas levou a Polícia Civil do Distrito Federal a encerrar, nesta quarta-feira, 4, as atividades de um grupo virtual que funcionava como um verdadeiro ponto de comércio de entorpecentes. A estrutura operava principalmente por meio do aplicativo Telegram e foi alvo da Operação Narcobot.

A ação foi conduzida pela Seção de Repressão às Drogas da 6ª Delegacia de Polícia, no Paranoá, após a identificação de um sistema automatizado criado para intermediar negociações ilícitas. Segundo a investigação, um homem de 23 anos desenvolveu um bot responsável por administrar o grupo chamado “Lojinha On-line”.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A plataforma reunia mais de 200 usuários e apresentava aos interessados uma lista de drogas disponíveis, com preços definidos, ofertas promocionais e registros de avaliações deixadas por compradores. O próprio sistema limitava o número de participantes e promovia renovações periódicas do grupo como forma de evitar o rastreamento policial.

Leia Também:

Homem é preso por matar rival e forçar outro a comer coração da vítima
Drogas para o Carnaval de Salvador: polícia apreende comprimidos de ecstasy e LSD
Líder do PCC que planejou sequestro de Sérgio Moro é preso no Ceará

Quando o cliente escolhia o produto, era direcionado automaticamente para uma conversa no WhatsApp, onde o suspeito finalizava a venda e definia o ponto de entrega. Informações divulgadas no grupo indicavam que os pagamentos poderiam ser feitos por diferentes meios, inclusive com o uso de criptomoedas.

O responsável pelo esquema foi preso em flagrante durante a entrega de entorpecentes. Na abordagem, os policiais encontraram porções de maconha, haxixe e cocaína, além de equipamentos e materiais utilizados na atividade criminosa, como balança de precisão, máquina de cartão, celular e um caderno com anotações do tráfico.

Em comunicado, a Polícia Civil afirmou que a Operação Narcobot integra as ações permanentes da 6ª Delegacia de Polícia voltadas ao combate qualificado ao tráfico de drogas no Distrito Federal.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

entregas de drogas Operação Narcobot Polícia Civil do DF tecnologia no crime Telegram tráfico de drogas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Bot no Telegram era usado para vender drogas no Distrito Federal
Play

Vídeo: Assessor é morto a tiros em bar enquanto jogava sinuca

Bot no Telegram era usado para vender drogas no Distrito Federal
Play

Vídeo: líder do tráfico e homicida é preso em pousada de luxo na Bahia

Bot no Telegram era usado para vender drogas no Distrito Federal
Play

Bahia: cemitério clandestino ligado ao BDM é encontrado em área de mata

Bot no Telegram era usado para vender drogas no Distrito Federal
Play

Vídeo: blogueira é sufocada por namorado até desmaiar em elevador

x