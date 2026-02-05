Narcobot: loja on-line de drogas com atendimento por IA é fechada

Bot no Telegram era usado para vender drogas no Distrito Federal - Foto: PCDF / Divulgação

O uso de tecnologia para a venda de drogas levou a Polícia Civil do Distrito Federal a encerrar, nesta quarta-feira, 4, as atividades de um grupo virtual que funcionava como um verdadeiro ponto de comércio de entorpecentes. A estrutura operava principalmente por meio do aplicativo Telegram e foi alvo da Operação Narcobot.

A ação foi conduzida pela Seção de Repressão às Drogas da 6ª Delegacia de Polícia, no Paranoá, após a identificação de um sistema automatizado criado para intermediar negociações ilícitas. Segundo a investigação, um homem de 23 anos desenvolveu um bot responsável por administrar o grupo chamado “Lojinha On-line”.

A plataforma reunia mais de 200 usuários e apresentava aos interessados uma lista de drogas disponíveis, com preços definidos, ofertas promocionais e registros de avaliações deixadas por compradores. O próprio sistema limitava o número de participantes e promovia renovações periódicas do grupo como forma de evitar o rastreamento policial.

Quando o cliente escolhia o produto, era direcionado automaticamente para uma conversa no WhatsApp, onde o suspeito finalizava a venda e definia o ponto de entrega. Informações divulgadas no grupo indicavam que os pagamentos poderiam ser feitos por diferentes meios, inclusive com o uso de criptomoedas.

O responsável pelo esquema foi preso em flagrante durante a entrega de entorpecentes. Na abordagem, os policiais encontraram porções de maconha, haxixe e cocaína, além de equipamentos e materiais utilizados na atividade criminosa, como balança de precisão, máquina de cartão, celular e um caderno com anotações do tráfico.

Em comunicado, a Polícia Civil afirmou que a Operação Narcobot integra as ações permanentes da 6ª Delegacia de Polícia voltadas ao combate qualificado ao tráfico de drogas no Distrito Federal.