Networking? Polícia desarticula esquema de indicação de traficantes

Uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal desarticulou parte de um esquema de tráfico de drogas que atuava de forma organizada em cidades do DF. Na manhã desta sexta-feira, 6, dois suspeitos foram presos durante a Operação Theya, conduzida por equipes da 15ª Delegacia de Polícia de Ceilândia (Centro).

As prisões ocorreram dentro das residências dos investigados. Além disso, os policiais cumpriram sete mandados de busca e apreensão em endereços localizados em Ceilândia e Taguatinga. Durante as diligências, foram recolhidos entorpecentes, aparelhos celulares e outros materiais considerados relevantes para o avanço das investigações.

De acordo com a apuração policial, o grupo operava com uma estrutura bem definida, incluindo divisão de funções entre fornecedores, distribuidores e responsáveis pelo transporte das drogas. Um aspecto que chamou a atenção dos investigadores foi a forma como a clientela ajudava a ampliar a rede criminosa, indicando os serviços a outros compradores.

As negociações eram realizadas previamente, com definição dos pontos de entrega e manutenção de estoque para pronta distribuição. As conversas aconteciam por aplicativos de mensagens, enquanto os pagamentos eram efetuados por transferências via Pix.

As investigações começaram após a prisão de um traficante em Ceilândia. A partir desse flagrante, a polícia conseguiu mapear a atuação da quadrilha, identificando ao menos seis outros envolvidos. O grupo tinha como foco a comercialização de drogas de alto valor, como colômbia gold, skunk, dry e gold.

Segundo a Polícia Civil, o quilo do entorpecente podia chegar a R$ 14 mil, o que indica o elevado lucro movimentado pela organização criminosa.