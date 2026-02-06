Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Networking? Polícia desarticula esquema de indicação de traficantes

Investigação aponta que clientes indicavam traficantes e fortaleciam a rede criminosa no DF

Luan Julião

Por Luan Julião

06/02/2026 - 13:22 h

Uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal desarticulou parte de um esquema de tráfico de drogas que atuava de forma organizada em cidades do DF. Na manhã desta sexta-feira, 6, dois suspeitos foram presos durante a Operação Theya, conduzida por equipes da 15ª Delegacia de Polícia de Ceilândia (Centro).

As prisões ocorreram dentro das residências dos investigados. Além disso, os policiais cumpriram sete mandados de busca e apreensão em endereços localizados em Ceilândia e Taguatinga. Durante as diligências, foram recolhidos entorpecentes, aparelhos celulares e outros materiais considerados relevantes para o avanço das investigações.

De acordo com a apuração policial, o grupo operava com uma estrutura bem definida, incluindo divisão de funções entre fornecedores, distribuidores e responsáveis pelo transporte das drogas. Um aspecto que chamou a atenção dos investigadores foi a forma como a clientela ajudava a ampliar a rede criminosa, indicando os serviços a outros compradores.

As negociações eram realizadas previamente, com definição dos pontos de entrega e manutenção de estoque para pronta distribuição. As conversas aconteciam por aplicativos de mensagens, enquanto os pagamentos eram efetuados por transferências via Pix.

As investigações começaram após a prisão de um traficante em Ceilândia. A partir desse flagrante, a polícia conseguiu mapear a atuação da quadrilha, identificando ao menos seis outros envolvidos. O grupo tinha como foco a comercialização de drogas de alto valor, como colômbia gold, skunk, dry e gold.

Segundo a Polícia Civil, o quilo do entorpecente podia chegar a R$ 14 mil, o que indica o elevado lucro movimentado pela organização criminosa.

