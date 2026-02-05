PM da Bahia tem a primeira coronel mulher na sua história; confira

A coronel Ivana Teixeira Andrade é a primeira mulher a alcançar o posto mais alto da PMBA - Foto: Sgt RRC Magno | PMBA

A tenente-coronel Ivana Teixeira Andrade, que integra o Quadro de Oficiais de Saúde (QOS), fez história ao ser promovida a coronel, nesta quinta-feira, 5, e alcançar o posto mais alto da Polícia Militar da Bahia (PMBA). O ato simboliza um avanço significativo para a representatividade feminina nas forças de segurança do estado.

Com uma trajetória de 32 anos na corporação, a oficial de 56 anos falou sobre a importância de ocupar um posto tão relevante:

“Eu me sinto honrada de estar aqui neste lugar, ocupando esse espaço, e espero em breve que muitas mulheres estejam aqui [...] Nós mulheres temos uma vida muito cheia de atividades, porque nós somos esposas, mães, filhas, e quando a gente volta para casa, tem que lidar com toda essa situação. Aí que está a grande dificuldade da mulher e também a força”.

Graduada em Odontologia pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) e formada no Curso de Comando e Estado Maior (CCEM), pré-requisito para assumir o posto, a coronel Ivana já foi reconhecida com a Medalha Marechal Argolo, a Medalha Três Marias e as medalhas de 10, 20 e 30 anos de serviços prestados à corporação.

Outras promoções

130 novas promoções foram anunciadas pelo governador Jerônimo Rodrigues e publicadas no Diário Oficial do Estado (DOE) do dia 4 de fevereiro, como parte da recomposição do quadro de oficiais e cumprimento do compromisso da gestão estadual pelo fortalecimento da tropa.

Nesta quinta-feira (5), na Governadoria, em Salvador, Jerônimo recebeu 28 oficiais da Polícia Militar da Bahia (PMBA) promovidos ao posto de tenente-coronel, o segundo maior da corporação. Os oficiais serão designados para unidades na capital e no interior do estado.

Durante o encontro, o governador destacou a responsabilidade associada à nova função: “Vocês estão cada vez mais próximos do objetivo de quem escolhe a carreira policial e assumem mais uma missão de confiança, baseada na lealdade e no compromisso de construir uma Bahia mais segura e de paz”.

Maior participação feminina

11 mulheres estiveram entre os 28 promovidos a tenente-coronel, número que evidencia o avanço da participação feminina nos postos de comando da corporação.

A tenente-coronel Cleia Oliveira Carvalho de Santana destacou o significado da conquista. “A promoção de mulheres a cargos mais altos reforça o reconhecimento à atuação das policiais, que desempenham suas funções com dedicação, disciplina e compromisso com a sociedade”, afirmou.

Já Neusa Cadore, secretária de Políticas para as Mulheres, ressaltou a importância do avanço na representatividade: “O reconhecimento da competência e da dedicação das mulheres fortalece a construção de uma segurança pública mais diversa e comprometida com o cuidado com as pessoas”.