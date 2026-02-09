Circuito do Carnaval de Salvador terá tapumes devido a novas obras do metrô

Metrô de Salvador - Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), afirmou nesta segunda-feira, 9, que faltam apenas ajustes finais no projeto da nova Estação Campo Grande do metrô de Salvador para que a ordem de serviço seja autorizada e as obras iniciadas. Segundo ele, o tema foi tratado com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante a agenda na capital baiana no último fim de semana.

“A ordem de serviço está praticamente pronta, faltam apenas alguns ajustes. A obra foi licitada no modelo RDC [Regime Diferenciado de Contratações] e a empresa vencedora tem um prazo para elaborar o projeto definitivo. Tendo o projeto pronto, podemos dar a ordem de serviço”, explicou.

Apesar de as obras principais ainda não terem começado, Jerônimo afirmou que intervenções preliminares já podem ser vistas na região do Campo Grande. De acordo com ele, o governo do estado iniciou o processo de desapropriações no entorno.

“Quem passar pela região durante o Carnaval já vai perceber tapumes, porque as desapropriações começaram. Daqui a 15 dias, já teremos obras nos pontos onde vamos precisar mexer”, disse, antes da abertura do ano letivo, em Salvador.

A nova Estação Campo Grande integra o Tramo 4 da Linha 1 do metrô de Salvador e tem início das obras físicas previsto anda para o primeiro semestre de 2026.

O projeto, estimado em cerca de R$ 1,5 bilhão, ligará a Estação da Lapa ao Campo Grande por um trecho subterrâneo de aproximadamente 1,2 km.

Segundo o governador, a estação será totalmente subterrânea, com profundidade de até 60 metros e cinco pavimentos, ampliando as opções de deslocamento na região central da capital.

“Será um túnel subterrâneo que chega ao Campo Grande e facilita o acesso para quem segue para Vitória, Garcia, Avenida Sete, Carlos Gomes ou Barra. Vai facilitar muito”, afirmou.