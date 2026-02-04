Metrô no Campo Grande: governo da Bahia prepara início de obras

Estação de Metrô de Salvador. - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), afirmou na manhã desta quarta-feira, 4, ao falar sobre as obras do "Tramo 4" do metrô de Salvador, ligando a Lapa ao Campo Grande, que a gestão está na "fase final de fechamento" para dar continuidade as ações necessárias.

No entanto, durante a inauguração da nova UTI Cardiovascular no Hospital Ana Nery, na capital baiana, o chefe do Executivo estadual disse que o anúncio para o início das obras para o trecho será "na hora correta", evitando dar um prazo específico.

Desapropriações

Devido às intervenções na região central de Salvador, o governo do Estado determinou a desapropriação de uma série de imóveis da região, que deverão ser demolidos.

"Nós estamos na fase final de fechamento. Nós estávamos aguardando os recursos do governo federal. Tivemos o ok. Estamos ali na fase final porque é uma obra delicada, é uma obra subterrânea. Então, todo o cuidado é zelo. E nós sabemos que ali não tem a mesma pressa que tivemos nas outras porque ali é um trecho pequeno e necessário", disse Jerônimo Rodrigues.

Finalização do projeto

O governador afirmou ainda esperar que o governo federal libere os recursos para viabilizar o início das obras. No entanto, segundo ele, a empresa responsável ainda precisa finalizar o projeto.

"Nós vamos soltar na hora correta. Aguardávamos que talvez pudéssemos estar tudo pronto para o [presidente] Lula, depois de amanhã, quando ele chegar aqui à Bahia, vamos dar essa ordem já de obras", afirmou o governador.

"Vai ser um modelo RDC [Regime Diferenciado de Contratações Públicas]. A gente vai licitar o projeto, mas a empresa precisa de um tempo para concluir as etapas do projeto. Porque às vezes as pessoas ficam agoniadas", acrescentou o titular do Palácio de Ondina.