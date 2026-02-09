POLÍCIA
“Fica de exemplo”: mensagem atribuída ao CV é achada ao lado de corpo
Cartaz com mensagem foi encontrado ao lado do corpo, que estava abandonado em região pouco iluminada
Por Luan Julião
Um cadáver masculino foi localizado na tarde de sábado, 7, em meio a uma área de mata na zona leste de Manaus, no Amazonas. A vítima ainda não teve a identidade confirmada e estava em um ponto de difícil acesso, com evidências de agressão.
Durante o isolamento da área, policiais e moradores encontraram, próximo ao corpo, cartazes com mensagens que associam o crime à facção criminosa Comando Vermelho (CV). Um dos bilhetes continha a frase: “Morri porque sou ‘Jack’ da pior espécie”, o que levanta a hipótese de que o homicídio tenha ligação com uma suposta acusação de estupro. Até o momento, porém, essa motivação não foi oficialmente confirmada pelas autoridades.
Informações preliminares indicam que o homem pode ter sido sequestrado antes de ser morto. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML), onde serão realizados exames para identificação e determinação da causa da morte.
As investigações ficarão a cargo da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que apura as circunstâncias do assassinato, a possível motivação e a autoria do crime. Moradores da região relatam que o local é mal iluminado e já foi palco de ocorrências semelhantes, o que reforça o clima de insegurança. A polícia solicita que qualquer informação relevante seja repassada de forma anônima para auxiliar no andamento das investigações.
