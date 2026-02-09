Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

“Fica de exemplo”: mensagem atribuída ao CV é achada ao lado de corpo

Cartaz com mensagem foi encontrado ao lado do corpo, que estava abandonado em região pouco iluminada

Luan Julião

Por Luan Julião

09/02/2026 - 15:22 h

Moradores relatam insegurança na região, que já registrou ocorrências semelhantes
Um cadáver masculino foi localizado na tarde de sábado, 7, em meio a uma área de mata na zona leste de Manaus, no Amazonas. A vítima ainda não teve a identidade confirmada e estava em um ponto de difícil acesso, com evidências de agressão.

Durante o isolamento da área, policiais e moradores encontraram, próximo ao corpo, cartazes com mensagens que associam o crime à facção criminosa Comando Vermelho (CV). Um dos bilhetes continha a frase: “Morri porque sou ‘Jack’ da pior espécie”, o que levanta a hipótese de que o homicídio tenha ligação com uma suposta acusação de estupro. Até o momento, porém, essa motivação não foi oficialmente confirmada pelas autoridades.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Informações preliminares indicam que o homem pode ter sido sequestrado antes de ser morto. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML), onde serão realizados exames para identificação e determinação da causa da morte.

As investigações ficarão a cargo da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que apura as circunstâncias do assassinato, a possível motivação e a autoria do crime. Moradores da região relatam que o local é mal iluminado e já foi palco de ocorrências semelhantes, o que reforça o clima de insegurança. A polícia solicita que qualquer informação relevante seja repassada de forma anônima para auxiliar no andamento das investigações.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

