Justiça absolve Leo Lins após ele ser condenado a oito anos de prisão

Após ser condenado a oito anos e três meses de prisão em regime fechado por conta de piadas consideradas preconceituosas, Leo Lins foi absolvido pela Justiça Federal, que decidiu reformar a sentença aplicada ao humorista. A decisão foi divulgada nesta segunda-feira, 23, pelo apresentador Danilo Gentili, que celebrou a medida.

Segundo a defesa do humorista, a absolvição, decidida pelo Tribunal Regional Federal por dois votos a um, é um “grande resultado da comédia nacional”:

“Agora vamos esperar a contagem do prazo para saber se o Ministério Público vai recorrer ou não [da decisão], que ainda cabe recurso [...] Mas agora ficou um recurso muito mais restrito apenas para discutir algumas questões de direito [do julgamento]. Mas acreditamos que o processo já está aguardando [a Justiça] confirmar essa absorvição em definitivo”.

Relembre o caso

Em junho de 2025, Leo Lins foi condenado em 1ª instância pela Justiça de São Paulo por conta de piadas preconceituosas no especial “Perturbador”, publicado em 2022 no YouTube. Além da condenação em regime fechado, a Justiça fixou uma multa de mais de R$ 1,4 milhão em danos morais coletivos.

Em setembro do ano passado, no entanto, o Ministério Público Federal (MPF) apresentou um recurso que pedia o reajuste da pena do humorista. O órgão, responsável pela denúncia contra o condenado, afirmou divergir da forma como a Justiça contabilizou os crimes e pediu a absolvição da pena em regime fechado e o reajuste da multa para R$ 53 mil.

O recurso foi analisado pelo Tribunal Regional Federal, que foi favorável por dois votos a um. O Ministério Público ainda poderá apresentar um novo recurso à decisão.

Falas polêmicas do comediante

Já conhecido por ser uma figura polêmica no meio da comédia, Léo Lins aproveitou o especial “Perturbador” para fazer piadas contra diversas minorias, como nordestinos, negros, pessoas com deficiência e pessoas LGBTQIA+. Confira algumas das falas do comediante durante o espetáculo que motivaram sua condenação:

Xenofobia

“Você pegar voo para o Nordeste é uma experiência, porque tem umas pessoas com aparência primitiva […] Anda em 2D, parece um caranguejo.”

“Tem ser humano que não é 100% humano. O nordestino do avião? 72%.”

Gordofobia

“Gordofobia é medo de gordo. Se tem uma coisa que eu não tenho medo é o gordo. A não ser que eu fosse feito de Nutella. Ia ficar tenso na rua, tô no celular, ai, lambe a minha bunda. Ei, quem é esse? Preciso me esconder, onde é que tem uma academia aqui, hein?”.

Homofobia

“O cara deixou assim: ‘Sou gordo! Adoro comer e não gosto de fazer exercício. Como vou emagrecer?’ Pegando Aids! Você não adora comer de tudo? Sai comendo gay sem camisinha! Uma hora vai dar certo! Essa piada pode parecer um pouco preconceituosa, porque é.”

Zoofilia

“Falam que a AIDS surgiu quando um ser humano transou com um macaco. Depois voltou a transar com pessoas. Eu fiquei impressionado. Eu não entendi como ele conseguiu se excitar com um macaco. Eu não entendi aquilo até um dia que eu vi na TV um macaco com a bundona grandona rosinha. Era um macaco gostosão, né, cara? Um pouquinho forte, um pouquinho peludo, uma bundona… É a Gracyanne Barbosa.

Pedofilia

“Uma vez eu estava num evento, o garçom chegou para mim: ‘Você quer um uísque com energético?’ Eu falei, tá maluco, rapaz? O uísque para mim tem que ser igual à mulher. Puro e com 12 anos.”

“Uma vez eu vi uma enquete na internet escritas assim: ‘O que vocês falam quando terminam de transar?’ Aí eu fui lá e escrevi: Não conta para sua mãe que eu te dou uma boneca. Me xingaram muito… esse dia eu fiquei mal. Eu só fiquei melhor no dia seguinte, quando eu fui no parquinho olhar as crianças.”

“Sou totalmente contra a pedofilia, sou mais a favor do incesto, se for abusar de uma criança, abusa do seu filho, ele vai fazer o quê? Contar para o pai?”.

Racismo

“O rico tenta ter filho e não consegue, vai para o médico, faz inseminação artificial, aí vai para África buscar um, lá tem plantação. Lá você escolhe no pé, ‘esse tá bem escurinho, vai dar like no Insta’. Vou levar mais um que Bruno Gagliasso vai querer também. Se não ele vai pegar o meu.”