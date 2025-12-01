Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PEGOU MAL

Leo Lins debocha de morte de homem atacado por leoa

O humorista brincou sobre o acidente da Paraíba

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

01/12/2025 - 21:26 h
O humorista foi detonado pelos internautas
O humorista foi detonado pelos internautas -

Leo Lins deu o que falar nas redes sociais após fazer uma piada sobre o caso do homem que foi atacado por uma leoa na Paraíba, após invadir a jaula do animal. O humorista debochou do ocorrido e brincou com o ditado de “matar um leão por dia”.

“Moral do dia: o brasileiro tem que matar um leão por dia para sobreviver… às vezes o leão ganha”, escreveu ele na legenda da publicação, brincando sobre o incidente do rapaz, que sofria com esquizofrenia e outros problemas relacionados à saúde mental.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Leo Lins (@leolins)

Nos comentários, diversos internautas criticaram a piada feita por Leo. “Normalmente gosto das suas piadas....nessa foi bola fora. Você não imagina a dor que esse garoto estava sentindo. Esquizofrênico, sem tratamento, sem medicação, abandonado”, disse um.

Leia Também:

Ivete Sangalo desabafa sobre solteirice após separação
Jogador do Flamengo é apontado como affair de Nicole Bahls
Cachorro de cantor morre durante final da Libertadores: “Ação irresponsável"

“Fazer piada com a morte de um jovem adoecido não é ‘moral do dia’, é crueldade gratuita. Gerson não ‘foi vencido por um leão’. Ele foi vencido pelo abandono, pela ausência de política pública e pela indiferença de gente que prefere rir do que entender sofrimento humano”, afirmou outro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Leo Lins

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O humorista foi detonado pelos internautas
Play

Filhas de Ivete curtem dia na Fenagro ao lado do pai, Daniel Cady

O humorista foi detonado pelos internautas
Play

“Se vier menina, vamos tentar de novo”, diz Léo Santana

O humorista foi detonado pelos internautas
Play

Zé Felipe é flagrado em momento íntimo com mulher em festa de Ana Castela

O humorista foi detonado pelos internautas
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

x