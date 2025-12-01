Leo Lins debocha de morte de homem atacado por leoa

O humorista foi detonado pelos internautas - Foto: Reprodução | Instagram

Leo Lins deu o que falar nas redes sociais após fazer uma piada sobre o caso do homem que foi atacado por uma leoa na Paraíba, após invadir a jaula do animal. O humorista debochou do ocorrido e brincou com o ditado de “matar um leão por dia”.

“Moral do dia: o brasileiro tem que matar um leão por dia para sobreviver… às vezes o leão ganha”, escreveu ele na legenda da publicação, brincando sobre o incidente do rapaz, que sofria com esquizofrenia e outros problemas relacionados à saúde mental.

Nos comentários, diversos internautas criticaram a piada feita por Leo. “Normalmente gosto das suas piadas....nessa foi bola fora. Você não imagina a dor que esse garoto estava sentindo. Esquizofrênico, sem tratamento, sem medicação, abandonado”, disse um.

“Fazer piada com a morte de um jovem adoecido não é ‘moral do dia’, é crueldade gratuita. Gerson não ‘foi vencido por um leão’. Ele foi vencido pelo abandono, pela ausência de política pública e pela indiferença de gente que prefere rir do que entender sofrimento humano”, afirmou outro.