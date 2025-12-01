Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
LUTO

Cachorro de cantor morre durante final da Libertadores: “Ação irresponsável"

O artista ainda fez um alerta sobre o uso de fogos de artifício

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

01/12/2025 - 17:03 h
O animal faleceu no dia do campeonato
O animal faleceu no dia do campeonato

Matheus Santaella surpreendeu os seguidores ao anunciar a morte de seu cachorro, chamado Ozzy. O cantor fez um post em seu perfil do Instagram, neste domingo, 30, e informou que o animal de estimação faleceu devido aos fogos de artifício disparados pelos torcedores do Flamengo na final da Libertadores.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Matheus Santaella (@matheusantaella)

O artista informou que o animal sofreu um infarto por conta do susto causado pelo barulho. “O Ozzy enfartou por conta dos fogos de artifício imparáveis na hora do jogo. Foi a segunda vez que perdi um cachorro por conta de fogos! Por favor, não soltem fogos de artifício em áreas residenciais!”, escreveu ele.

“Não só pelos cães, mas crianças autistas, idosos… Vocês não tem ideia de como uma mínima ação irresponsável pode se desdobrar na vida dos outros. No jogo do seu time, réveillon, natal, seja o que for, você não precisa disso pra comemorar”, completou.

Post de cantor sobre a morte do animal
Post de cantor sobre a morte do animal | Foto: Reprodução | Instagram

O cachorro tinha oito anos de idade e recebeu uma homenagem especial de Matheus. “Que privilégio ter feito parte da sua família, grandão! Você nos deu muito amor nesses oito anos! Vou te lembrar para sempre!”, lamentou.

x