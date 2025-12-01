Cachorro de cantor morre durante final da Libertadores: “Ação irresponsável"

O animal faleceu no dia do campeonato - Foto: Reprodução | Instagram

Matheus Santaella surpreendeu os seguidores ao anunciar a morte de seu cachorro, chamado Ozzy. O cantor fez um post em seu perfil do Instagram, neste domingo, 30, e informou que o animal de estimação faleceu devido aos fogos de artifício disparados pelos torcedores do Flamengo na final da Libertadores.

O artista informou que o animal sofreu um infarto por conta do susto causado pelo barulho. “O Ozzy enfartou por conta dos fogos de artifício imparáveis na hora do jogo. Foi a segunda vez que perdi um cachorro por conta de fogos! Por favor, não soltem fogos de artifício em áreas residenciais!”, escreveu ele.

“Não só pelos cães, mas crianças autistas, idosos… Vocês não tem ideia de como uma mínima ação irresponsável pode se desdobrar na vida dos outros. No jogo do seu time, réveillon, natal, seja o que for, você não precisa disso pra comemorar”, completou.

O cachorro tinha oito anos de idade e recebeu uma homenagem especial de Matheus. “Que privilégio ter feito parte da sua família, grandão! Você nos deu muito amor nesses oito anos! Vou te lembrar para sempre!”, lamentou.