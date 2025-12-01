Preso, Hytalo Santos quebra silêncio e faz desabafo surpreendente

Hytalo Santos e o marido, Israel Vicente, respondem por uma série de crimes. - Foto: Reprodução | TV Globo

Preso desde agosto acusado de uma série de crimes contra menores de idade, o influenciador Hytalo Santos falou ser “constrangedor” ter que responder pela suposta exploração dos adolescentes que apareciam em seus vídeos de danças consideradas sensuais na internet.

Em depoimento à Justiça, ele disse que se sente “constrangido” em ter que responder sobre a suposta exploração de menores. “Eu me sinto até um pouco constrangido por ter feito tanto por essas crianças, tanto por esses adolescentes que estão colocados aqui nos autos [do processo] e ter que responder, por mais que seja obrigatório estar respondendo aqui, mas me dói muito”, falou.

Hytalo negou que seus vídeos tenham qualquer conotação de pornografia infantojuvenil. “Eu nunca cheguei a gravar vídeos com cenas pornográficas nem com cunho sexual. E a gente só gravava a nossa rotina com a cultura de periferia, que é de onde eu venho”, disse. O depoimento foi revelado no domingo, 30, pelo Fantástico, da TV Globo.

“Entre Recife e João Pessoa, o ritmo mais escutado hoje, daqui, produzido e está no Brasil inteiro, do ritmo de brega funk. Que as coreografias e os passos usados, por alguns, é visto com esse olhar. Mas para a gente que é da periferia é arte. A letra do brega funk, funk, como de muitas músicas, tem aquela realidade da periferia. Eu não considero [como pornográfica]”, afirmou.

Na oportunidade, o influenciador também negou que tenha influenciado os adolescentes que frequentavam sua casa a manterem relações sexuais. Ele também disse que dava dinheiro aos pais dos adolescentes pelas gravações, mas não especificou o valor.

E Kamylinha?

Ele ainda comentou sobre o caso de Kamylinha, que gravava vídeos considerados sensuais ao lado dele. Hytalo afirmou que sua relação com ela era de “pai e filha”. O influenciador alegou que conheceu a jovem “num momento muito difícil de nossas vidas” e criaram essa relação paternal.

Além disso, ele disse que está com a imagem pública de “pedófilo” desde sua prisão em agosto. “Não vou estar livre nunca mais do que fizeram com minha imagem. Onde eu chegar agora sou visto como abusador, pedófilo, pervertido”, desabafou.

Hytalo Santos e o marido, Israel Vicente, respondem por uma série de crimes. Eles são acusados de tráfico humano, exploração sexual e produção e divulgação de pornografia infantil. Os dois negam todas as acusações, mas seguem presos.

Relembre o que aconteceu

Hytalo e Israel foram presos em uma mansão em Carapicuíba no dia 15 de agosto após uma operação da Polícia Civil. Eles foram presos preventivamente e levados à Cadeia Pública de Carapicuíba e, em seguida, ao CDP de Pinheiros, onde estavam até hoje.

O caso ganhou repercussão nacional após a divulgação de um vídeo de 50 minutos do youtuber Felca, que apontou a atuação de Hytalo e outros influenciadores na adultização de adolescentes em conteúdos para as redes sociais.

Depois disso, a Justiça bloqueou bens que somam cerca de R$ 20 milhões do influenciador. A medida inclui cinco carros de luxo e empresas. A solicitação foi feita pelo MPT-PB à Justiça da Paraíba na noite do dia 18.

O objetivo do bloqueio é garantir indenização futura por dano moral coletivo e medida de reparação e assistência às vítimas. O MPT diz que há indícios de ocultação de patrimônio, “movimentação financeira atípica e manobras de ‘blindagem’, ocultação e dissipação patrimonial” da dupla.