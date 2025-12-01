Ator da Globo é condenado por uso irregular de camarote no Morumbi

Ator Henri Castelli - Foto: Reprodução| Redes sociais

O camarote Castelli, empresa associada ao ator Henri Castelli, foi condenado a pagar R$ 438,5 mil pela Justiça de São Paulo por explorar, de forma irregular, um camarote no Estádio do Morumbi, na capital paulista.

Torcedor declarado do São Paulo Futebol Clube, o ator firmou, em julho de 2024, um acordo com a empresa Blitz Education, autorizando o uso do espaço para realização de eventos e shows no Morumbi. A Blitz chegou a pagar R$ 300 mil pelos direitos.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a empresa, Castelli não tinha autorização do clube para transferir o direito a terceiros. Os advogados alegam que o ator agiu de “má-fé para enganar e ludibriar a empresa”, sustentando que o contrato apresentado por ele não mencionava qualquer impedimento por parte do São Paulo FC.

“Sabia ser falsa a informação de que não havia nenhum entrave legal para a cessão do espaço”, afirmaram os advogados da Blitz.

Ator nega acusações

Em sua defesa, Henri Castelli afirma que as acusações são falsas. Segundo ele, a Blitz Education tinha conhecimento das questões contratuais e assumiu os riscos da operação.

“O objetivo do contrato não era a exploração comercial direta, mas um investimento para formar uma parceria cuja execução dependeria de aprovação do São Paulo Futebol Clube”, declarou a defesa do ator.

Justiça mantém condenação

A primeira condenação foi proferida em julho. Mesmo após recurso, o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão no dia 25 de novembro.

De acordo com o desembargador Ferreira da Cruz, a Blitz foi claramente induzida à situação. A empresa de Castelli terá de devolver os R$ 300 mil pagos inicialmente e ainda arcar com, R$ 120 mil referentes a gastos da Blitz no show de Bruno Mars; R$ 18 mil referentes a débitos pendentes do camarote junto ao São Paulo FC.

No total, a condenação chega a R$ 438,5 mil, sem contar juros e correção monetária. A empresa ainda pode apresentar novo recurso.