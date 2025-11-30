Filhas de Ivete curtem dia na Fenagro ao lado do pai, Daniel Cady

Em um passeio discreto, o trio circulou pelos estandes - Foto: Reprodução | Instagram

O domingo, 30, na 34ª edição da Fenagro, no Parque de Exposições de Salvador, teve uma presença especial que chamou a atenção do público. As filhas de Ivete Sangalo e do nutricionista Daniel Cady, Marina e Helena, de 7 anos, foram vistas na feira agropecuária ao lado do pai, em um momento de lazer em família.

Em um passeio discreto, o trio circulou pelos estandes e interagiu com as atrações infantis do evento. A aparição ocorre poucos dias após o anúncio oficial do fim do casamento entre Ivete e Daniel, feito na última quinta-feira, 27.

Enquanto Marina e Helena exploravam o universo da Fenagro com o pai, Ivete estava no Wet Salvador, onde comandou o show da turnê de samba Clareou. O filho mais velho da cantora, Marcelo Sangalo, de 16 anos, também esteve presente e acompanhou a apresentação. Entre os famosos que prestigiaram o espetáculo estavam Carla Perez, Xanddy e Alinne Rosa.

A Fenagro segue até o próximo domingo, dia 7, reunindo exposições de animais, leilões, atividades educativas e espaços de interação voltados para toda a família.

