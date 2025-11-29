Ivete Sangalo manda recado para filho após separação

- Foto: Redes Sociais

A cantora Ivete Sangalo mandou um recado para o filho, Marcelo Sangalo, na madrugada deste sábado, 29. O adolescente publicou uma foto nas redes sociais e ganhou um comentário carinho da artista.

“Vida da mãe”, cometou Ivete. Na imagem, Marcelo aparece vestido de preto, em uma sacada. O jovem está de perfil, olhando a paisagem.

O comentário chamou atenção devido ao momento vivido pela família. Na última quinta-feira, 27, a cantora baiana anunciou a separação dela com o nutricionista Daniel Cady.

Separação de Ivete e Daniel Cady

Ivete Sangalo e Daniel Cady anunciaram a separação em nota conjunta nas redes sociais, após 17 anos. Além de Marcelo, os dois são pais das gêmeas Marina e Helena, de 7 anos.

“Com muito respeito pela nossa história e pela família que construímos, decidimos, de forma conjunta e madura, seguir caminhos diferentes. Estamos certos de que esta é a decisão mais coerente e amorosa para nós. Todo o processo está sendo vivido com diálogo, cuidado e profundo respeito”, escreveu o casal, no comunicado.