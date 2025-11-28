Menu
Ivete e Daniel: Saiba como fica a empresa do ex-casal após separação

Cantora e nutricionista são sócios de marca de caldos naturais

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

28/11/2025 - 17:25 h
Ivete Sangalo e Daniel Cady anunciaram fim do casamento
Ivete Sangalo e Daniel Cady anunciaram fim do casamento -

Um tópico que movimentou as redes sociais nesta quinta-feira, 27, foi o término do casamento de Ivete Sangalo e Daniel Cady, que estavam casados desde 2011. Porém os dois não construíram somente uma vida juntos, mas também eram uma sociedade empresarial.

Em parceria com o CEO da Global Fruit, Rafael Vaz, o então casal lançou uma marca de caldos naturais chamado Vero Brodo. Porém, com o término do casamento, diversas dúvidas sobre o futuro da empresa surgiram.

Mesmo com a separação, a tendência é que nada mude na estruturação ou na operação dos negócios neste primeiro momento, mantendo a máxima de: amigos, amigos; negócios à parte. Informa a coluna GENTE da Veja.

