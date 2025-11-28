Ex-Fazenda revela que namorado tem fetiche em ser corno

A famosa não revelou a identidade do amado - Foto: Reprodução | Instagram

Luiza Ambiel surpreendeu os fãs ao revelar um fetiche inusitado de seu namorado. A ex-Fazenda afirmou que o amado gosta de vê-la se relacionando sexualmente com outras pessoas, o famoso cuckolding, que é popularmente chamado de “fetiche de corno”.

“Eu não tenho nenhuma dificuldade em lidar com isso, até porque tudo na minha relação é combinado e consentido. Se é algo que funciona para nós dois, não vejo motivo para transformar em polêmica”, disse ela.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A ex-integrante da ‘Banheira do Gugu’ ainda rebateu as críticas dos internautas. “As pessoas complicam muito o termo, mas é basicamente isso: uma fantasia que existe entre alguns casais. Não tem falta de respeito, não tem traição e não tem nada escondido. É algo conversado e entendido entre as duas partes”, afirmou.

Atualmente, Luiza trabalha produzindo conteúdo adulto para plataformas como Privacy e OnlyFans, onde é acompnahada pelo namorado nas gravações de sexo com homens e mulheres.