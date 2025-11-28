Mãe de Mel Maia criticou a filha antes de morte

Débora falaceu nesta sexta-feira - Foto: Reprodução | Instagram

Débora Maia expôs um conflito em sua relação com as filhas, a atriz Mel Maia e a estudante de odontologia Yasmin, meses antes de sua morte, que foi confirmada nesta sexta-feira, 28. Em 2024, a matriarca da família fez um desabafo nas redes sociais e afirmou que o amor das herdeiras se tornou ingratidão.

“Triste por várias coisas absurdas, mas vou contar para vocês. Todo o amor que foi dado foi convertido em ingratidão, e isso pelas pessoas de quem você jamais iria suspeitar. Me sinto um lixo diante das minhas filhas, que optaram pelo desconhecido ao amor da mãe delas”, escreveu ela na época.

Apesar da confusão, a empresária e as filhas posaram juntas nas redes sociais em outubro deste ano, deixando claro que a relação estava em paz. “Meu tudo! Sem elas eu não tenho vida, alegria e saúde”, escreveu ela na legenda da publicação.

Morte

Débora Maia foi encontrada morta nesta sexta-feira, 28, em sua casa, na zona sudoeste do Rio de Janeiro. O corpo dela foi encontrado pela empregada, mas a causa do óbito ainda não foi revelada publicamente.

Seu corpo será velado e cremado em um evento realizado no Crematório da Penitência, no Caju, neste sábado, 29, com a presença de amigos próximos e familiares.