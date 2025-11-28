Menu
ENTRETENIMENTO
FAMOSOS

Além de Ivete Sangalo: 7 términos de famosos que marcaram 2025

Veja as personalidades que encerraram seus relacionamentos

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

28/11/2025 - 18:21 h
Veja os famosos que encerraram seus relacionamentos
Seria 2025 o ano dos términos? O período ficou marcado por separações envolvendo alguns dos maiores nomes dos famosos brasileiros. O anúncio do fim do casamento de Ivete Sangalo e Daniel Cady abalou a internet e levantou a pergunta: o amor de 2025 chegou ao fim?

Além do casal que surpreendeu o público, outros famosos também passaram por términos chocantes. Virgínia Fonseca e Zé Felipe, Carlinhos Maia e Lucas Guimarães, confirmaram o fim de seus relacionamentos, causando nas redes sociais.

Veja casais famosos que terminaram em 2025

Ivete Sangalo e Daniel Cady

Ivete Sangalo e Daniel Cady | Foto: Reprodução| Instagram

Após 17 anos de relacionamento, o casal anunciou o fim do casamento na quinta-feira, 27, em uma postagem conjunta nas redes sociais.

“Com muito respeito pela nossa história e pela família que construímos, decidimos, de forma conjunta e madura, seguir caminhos diferentes. Estamos certos de que esta é a decisão mais coerente e amorosa para nós”, dizia o comunicado.

Eles são pais de três filhos: Marcelo, de 15 anos, e as gêmeas Helena e Marina, de 7 anos.

Virgínia Fonseca e Zé Felipe

Virgínia Fonseca e Zé Felipe
Virgínia Fonseca e Zé Felipe | Foto: Reprodução| Instagram

O casal, que era um dos mais acompanhados da internet, anunciou o fim do relacionamento em maio de 2025. Eles estavam juntos há cerca de cinco anos e são pais de três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Após a separação, ambos se envolveram em polêmicas e já assumiram novos relacionamentos: Virgínia com o jogador Vinícius Júnior, do Real Madrid; e Zé Felipe com a cantora Ana Castela.

Iza e Yuri Lima

Iza e Yuri Lima
Iza e Yuri Lima | Foto: Reprodução| Instagram

Após diversas polêmicas envolvendo traições por parte do ex-jogador, a equipe da cantora anunciou, em outubro de 2025, o fim do relacionamento.

O ex-casal tem uma filha, Nala, de 1 ano, que nasceu em outubro de 2024.

Júlio Cocielo e Tata Estaniecki

Júlio Cocielo e Tata Estaniecki
Júlio Cocielo e Tata Estaniecki | Foto: Reprodução| Instagram

O casal amado pelos seguidores, anunciou o término em outubro de 2025 por meio das suas redes sociais após sete anos juntos. Eles são pais de Beatriz, de 5 anos, e Caio, de 2.

Apesar da separação, fãs acreditam em uma possível reconciliação, já que os dois foram vistos se beijando em uma festa de aniversário da apresentadora.

Bruna Marquezine e João Guilherme

Bruna Marquezine e João Guilherme
Bruna Marquezine e João Guilherme | Foto: Reprodução| Instagram

Após cerca de um ano juntos, o casal terminou o relacionamento em fevereiro de 2025. A assessoria da atriz confirmou que a separação foi amigável.

Rumores de reconciliação ganharam força após os dois serem vistos juntos em setembro. Também surgiram especulações de que Bruna estaria vivendo um affair com o cantor canadense Shawn Mendes.

MC Daniel e Lorena Maria

MC Daniel e Lorena Maria
MC Daniel e Lorena Maria | Foto: Reprodução| Instagram

O casal assumiu o relacionamento em 2024 e anunciou o término em julho de 2025. Segundo MC Daniel, a separação ocorreu por “divergências naturais”.

A ruptura, porém, foi marcada por polêmicas envolvendo a criação do filho, Rás, nascido em fevereiro de 2025.

Lorena chegou a declarar: “A partir do término, pedi para que ele arcasse com o valor da babá, que eu arcava. Nenhum desses valores é direcionado à minha conta, também por uma escolha minha, justamente para evitar interpretações equivocadas ou o julgamento de que eu ‘vivo de pensão’”.

Karoline Lima e Léo Pereira

Karoline Lima e Léo Pereira
Karoline Lima e Léo Pereira | Foto: Reprodução| Instagram

Após dois anos de relacionamento marcados por polêmicas, Karoline Lima e o jogador Léo Pereira terminaram em outubro de 2025. A influenciadora apagou todas as fotos do casal.

Em novembro, surgiram rumores de que os dois teriam readequado a relação e firmado um “pacto” para uma nova rotina, mas a informação não foi confirmada.

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães
Carlinhos Maia e Lucas Guimarães | Foto: Reprodução| Instagram

O casal anunciou o fim do relacionamento em julho de 2025, após 15 anos juntos. O término surpreendeu as redes sociais, especialmente após Carlinhos admitir uma traição.

“Eu traí, amiga, eu traí. Ele me deixou muitos dias sozinho. Sabe o que é pior? Ele vai achar alguém muito chique. Eu tenho um medo…”, declarou. Mesmo após a separação, eles mantêm uma relação amigável.

x