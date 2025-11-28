FAMOSOS
Além de Ivete Sangalo: 7 términos de famosos que marcaram 2025
Veja as personalidades que encerraram seus relacionamentos
Seria 2025 o ano dos términos? O período ficou marcado por separações envolvendo alguns dos maiores nomes dos famosos brasileiros. O anúncio do fim do casamento de Ivete Sangalo e Daniel Cady abalou a internet e levantou a pergunta: o amor de 2025 chegou ao fim?
Além do casal que surpreendeu o público, outros famosos também passaram por términos chocantes. Virgínia Fonseca e Zé Felipe, Carlinhos Maia e Lucas Guimarães, confirmaram o fim de seus relacionamentos, causando nas redes sociais.
Veja casais famosos que terminaram em 2025
Ivete Sangalo e Daniel Cady
Após 17 anos de relacionamento, o casal anunciou o fim do casamento na quinta-feira, 27, em uma postagem conjunta nas redes sociais.
“Com muito respeito pela nossa história e pela família que construímos, decidimos, de forma conjunta e madura, seguir caminhos diferentes. Estamos certos de que esta é a decisão mais coerente e amorosa para nós”, dizia o comunicado.
Eles são pais de três filhos: Marcelo, de 15 anos, e as gêmeas Helena e Marina, de 7 anos.
Virgínia Fonseca e Zé Felipe
O casal, que era um dos mais acompanhados da internet, anunciou o fim do relacionamento em maio de 2025. Eles estavam juntos há cerca de cinco anos e são pais de três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.
Após a separação, ambos se envolveram em polêmicas e já assumiram novos relacionamentos: Virgínia com o jogador Vinícius Júnior, do Real Madrid; e Zé Felipe com a cantora Ana Castela.
Iza e Yuri Lima
Após diversas polêmicas envolvendo traições por parte do ex-jogador, a equipe da cantora anunciou, em outubro de 2025, o fim do relacionamento.
O ex-casal tem uma filha, Nala, de 1 ano, que nasceu em outubro de 2024.
Júlio Cocielo e Tata Estaniecki
O casal amado pelos seguidores, anunciou o término em outubro de 2025 por meio das suas redes sociais após sete anos juntos. Eles são pais de Beatriz, de 5 anos, e Caio, de 2.
Apesar da separação, fãs acreditam em uma possível reconciliação, já que os dois foram vistos se beijando em uma festa de aniversário da apresentadora.
Bruna Marquezine e João Guilherme
Após cerca de um ano juntos, o casal terminou o relacionamento em fevereiro de 2025. A assessoria da atriz confirmou que a separação foi amigável.
Rumores de reconciliação ganharam força após os dois serem vistos juntos em setembro. Também surgiram especulações de que Bruna estaria vivendo um affair com o cantor canadense Shawn Mendes.
MC Daniel e Lorena Maria
O casal assumiu o relacionamento em 2024 e anunciou o término em julho de 2025. Segundo MC Daniel, a separação ocorreu por “divergências naturais”.
A ruptura, porém, foi marcada por polêmicas envolvendo a criação do filho, Rás, nascido em fevereiro de 2025.
Lorena chegou a declarar: “A partir do término, pedi para que ele arcasse com o valor da babá, que eu arcava. Nenhum desses valores é direcionado à minha conta, também por uma escolha minha, justamente para evitar interpretações equivocadas ou o julgamento de que eu ‘vivo de pensão’”.
Karoline Lima e Léo Pereira
Após dois anos de relacionamento marcados por polêmicas, Karoline Lima e o jogador Léo Pereira terminaram em outubro de 2025. A influenciadora apagou todas as fotos do casal.
Em novembro, surgiram rumores de que os dois teriam readequado a relação e firmado um “pacto” para uma nova rotina, mas a informação não foi confirmada.
Carlinhos Maia e Lucas Guimarães
O casal anunciou o fim do relacionamento em julho de 2025, após 15 anos juntos. O término surpreendeu as redes sociais, especialmente após Carlinhos admitir uma traição.
“Eu traí, amiga, eu traí. Ele me deixou muitos dias sozinho. Sabe o que é pior? Ele vai achar alguém muito chique. Eu tenho um medo…”, declarou. Mesmo após a separação, eles mantêm uma relação amigável.
