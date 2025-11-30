SEPARAÇÃO
Daniel Cady aparece sem camisa após divórcio com Ivete Sangalo
Casal anunciou o término na última semana
Por Luiza Nascimento
Daniel Cady apareceu nas redes sociais sem camisa, neste sábado, 29. O nutricionista exibiu os músculos ao praticar atividade física.
“Agro fitness”, escreveu na legenda.
As imagens foram publicadas em meio ao anúncio de término com a cantora Ivete Sangalo, após 16 anos de relacionamento. Os dois comunicaram o divórcio na últma quinta-feira, 27.
A separação
Ivete Sangalo e Daniel Cady anunciaram a separaçãoem nota conjunta nas redes sociais, após 17 anos. Além de Marcelo, os dois são pais das gêmeas Marina e Helena, de 7 anos.
“Com muito respeito pela nossa história e pela família que construímos, decidimos, de forma conjunta e madura, seguir caminhos diferentes. Estamos certos de que esta é a decisão mais coerente e amorosa para nós. Todo o processo está sendo vivido com diálogo, cuidado e profundo respeito”, escreveu o casal, no comunicado.
