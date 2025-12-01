MC Poze rompe o silêncio após rumores de interesse em Ivete Sangalo

MC Poze e Ivete Sangalo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O cantor MC Poze se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais depois que usuários perceberam que ele passou a seguir Ivete Sangalo no Instagram após a artista se separar de Daniel Cady.

O “follow” foi o bastante para colocar o nome dos dois em evidência e alimentar comentários sobre as motivações do funkeiro, já que ele terminou seu casamento recentemente, assim como a cantora.

Poze decidiu se pronunciar após a sua atitude viralizar. Ele afirmou que o gesto não teve nenhuma relação com vida pessoal e que não há interesse romântico envolvido.

Segundo o cantor, a interação parte apenas de respeito profissional. “Máximo respeito, dona Ivete. É o mundo artístico, irmão, é o mundo da música, a gente tem que estar conectado”, disse.

Separação de Ivete e Daniel

Ivete Sangalo e Daniel Cady não são mais um casal. Os dois anunciaram o fim do casamento através de um comunicado público em conjunto nas redes sociais. “Com muito respeito pela nossa história e pela família que construímos, decidimos, de forma conjunta e madura, seguir caminhos diferentes. Estamos certos de que esta é a decisão mais coerente e amorosa para nós. Todo o processo está sendo vivido com diálogo, cuidado e profundo respeito”, escreveram.

“Temos uma trajetória que nos orgulha, de muito amor, seguiremos sempre sendo uma família. Precisamos de respeito com esse momento. pedimos privacidade para atravessar essa transição da maneira mais serena possível. Seguimos unidos no que realmente importa: preservar nosso afeto e o bem-estar dos nossos filhos”, completou o texto.