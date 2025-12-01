Jogador do Flamengo é apontado como affair de Nicole Bahls

A famosa não se pronunciou sobre o caso - Foto: Reprodução | Instagram

Nicole Bahls se tornou um dos assuntos mais comentados da web após o fim da Libertadores da América, que consagrou o Flamengo como campeão. Isso porque a influenciadora foi flagrada em clima de romance com Samuel Lino, craque do time rubro-negro.

Segundo informações divulgadas no programa “Melhor da Tarde”, da Band, os dois foram vistos de mãos dadas durante uma festa privada neste domingo, 30, no Rio de Janeiro. Apesar dos olhares, o casal não escondeu o clima de intimidade.

Os dois possuem 15 anos de diferença, já que Nicole tem 40 anos de idade e Samuel tem 25. A famosa, que participou do quadro ‘Dança dos Famosos’, da TV Globo, está solteira desde fevereiro de 2025, quando anunciou o fim do romance com o empresário Marcelo Viana.

Até o momento, nenhum dos dois se pronunciou publicamente sobre o assunto, mantendo o romance e a vida pessoal longe dos holofotes.