Ivete Sangalo desabafa sobre solteirice após separação
A cantora falou pela primeira vez sobre o tema publicamente
Por Franciely Gomes
Ivete Sangalo falou pela primeira vez sobre sua solteirice, após o fim do casamento com o nutricionista Daniel Cady. A cantora fez uma brincadeira durante um show da turnê Clareou, em Salvador, neste domingo, 30.
Na ocasião, a famosa desabafou sobre a falta de se relacionar com alguém. “Não tem onde descarregar, vai dar no famoso fogo no c*, né gente? Eu sou uma cantora romântica, mas tem coisa mais romântica que fogo no c*? Sem fogo no c*, nem aqui é romance, né?”, disparou ela, arrancando risadas do público.
A artista ainda brincou sobre a possibilidade de transformar o tema em uma nova música. “Viva o fogo no c*! Vamos jogar poesia nisso!... Vamos fazer uma música chamada Fogo no c*? Vai ficar proibido! Quando eu falar fogo no c*, vocês falam fogo no sul, fogo no chu!”, concluiu.
Ivete Sangalo em um papo muito doido sobre fogo no cu 🗣️🗣️ pic.twitter.com/HagnrISClZ— Acesso Sangalo 🌅 (@AcessoSangalo) December 1, 2025
A declaração viralizou nas redes sociais em pouco tempo, pois foi feita cerca de quatro dias depois do anúncio da separação com o profissional de saúde. Os dois publicaram um texto em conjunto nas redes sociais anunciando o fim da relação, que deixa três filhos: Marcelo, Marina e Helena.
