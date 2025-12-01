Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SOLTINHA

Ivete Sangalo desabafa sobre solteirice após separação

A cantora falou pela primeira vez sobre o tema publicamente

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

01/12/2025 - 18:53 h
Ivete Sangalo e Daniel Cday se separaram nesta semana
Ivete Sangalo e Daniel Cday se separaram nesta semana -

Ivete Sangalo falou pela primeira vez sobre sua solteirice, após o fim do casamento com o nutricionista Daniel Cady. A cantora fez uma brincadeira durante um show da turnê Clareou, em Salvador, neste domingo, 30.

Na ocasião, a famosa desabafou sobre a falta de se relacionar com alguém. “Não tem onde descarregar, vai dar no famoso fogo no c*, né gente? Eu sou uma cantora romântica, mas tem coisa mais romântica que fogo no c*? Sem fogo no c*, nem aqui é romance, né?”, disparou ela, arrancando risadas do público.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Jogador do Flamengo é apontado como affair de Nicole Bahls
Cachorro de cantor morre durante final da Libertadores: “Ação irresponsável"
Ator da Globo é condenado por uso irregular de camarote no Morumbi

A artista ainda brincou sobre a possibilidade de transformar o tema em uma nova música. “Viva o fogo no c*! Vamos jogar poesia nisso!... Vamos fazer uma música chamada Fogo no c*? Vai ficar proibido! Quando eu falar fogo no c*, vocês falam fogo no sul, fogo no chu!”, concluiu.

A declaração viralizou nas redes sociais em pouco tempo, pois foi feita cerca de quatro dias depois do anúncio da separação com o profissional de saúde. Os dois publicaram um texto em conjunto nas redes sociais anunciando o fim da relação, que deixa três filhos: Marcelo, Marina e Helena.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cantora Daniel Cady Ivete Sangalo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ivete Sangalo e Daniel Cday se separaram nesta semana
Play

Filhas de Ivete curtem dia na Fenagro ao lado do pai, Daniel Cady

Ivete Sangalo e Daniel Cday se separaram nesta semana
Play

“Se vier menina, vamos tentar de novo”, diz Léo Santana

Ivete Sangalo e Daniel Cday se separaram nesta semana
Play

Zé Felipe é flagrado em momento íntimo com mulher em festa de Ana Castela

Ivete Sangalo e Daniel Cday se separaram nesta semana
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

x