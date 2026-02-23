Secretário de Infraestrutura de cidade baiana é encontrado morto

Siga o A TARDE no Google

A polícia investiga a causa da morte do secretário - Foto: Reprodução Redes Sociais

O secretário de Infraestrutura do município de Buerarema, cidade do sul da Bahia, Wagner Sobrinho, foi encontrado morto no início da noite desta segunda-feira, 23, em sua fazenda.

Segundo informações, o corpo de Wagner Mototáxi, como era conhecido, foi encontrado por um colaborador da secretaria. Ele era ex-vereador.

Até o momento, não há detalhes sobre as circunstâncias da morte do secretário. O caso é investigado pela Polícia Civil do município. As informações são do site Políticos do Sul da Bahia.

Novas informações serão divulgadas assim que forem confirmadas pelas fontes oficiais e pelas autoridades responsáveis pelo caso. Texto em atualização.