Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CONFIRA

Winona Ryder vai voltar a fazer uma grande série da Netflix e encontro promete

Papel da atriz é mantido em segredo

Bianca Carneiro

Por Bianca Carneiro

23/02/2026 - 20:54 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Ryder acumula sucessos na Netflix
Ryder acumula sucessos na Netflix -

Os admiradores de histórias sombrias e encontros históricos no audiovisual podem preparar o coração: Winona Ryder está confirmada na terceira temporada de 'Wandinha'. A atriz volta a trabalhar com Jenna Ortega e com o diretor Tim Burton, retomando uma parceria que já rendeu frutos em 'Os Fantasmas se Divertem' ('Beetlejuice').

O anúncio partiu do próprio Burton, que celebrou publicamente a chegada da atriz ao elenco. Segundo ele, Winona tem tudo a ver com o universo da série e sua presença fortalece ainda mais a identidade estética da produção. O papel que ela interpretará, no entanto, segue sob absoluto sigilo.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

O novo filme de ação da Netflix perfeito para salvar sua segunda-feira
Só 6 episódios: a série de suspense da Netflix que vai te surpreender
Esse filme escondido de ação da Netflix vai te deixar grudado no sofá

“Estou muito feliz que Winona tenha se juntado a nós, ela se encaixa perfeitamente neste mundo. E ela é uma querida amiga. Sempre me sinto sortudo por trabalhar com ela.”

Com uma carreira marcada por personagens que transitam entre o excêntrico, o melancólico e o fantástico, Ryder acumula sucessos na Netflix. A atriz voltou aos holofotes, inclusive, graças a um outro fenômeno da gigante do streaming: 'Stranger Things'. Na série, que terminou no ano passado, ela deu vida a matriarca Joyce Byers, uma das principais responsáveis pela trama.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Jenna Ortega stranger things Tim Burton wandinha Winona Ryder

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ryder acumula sucessos na Netflix
Play

‘O Morro dos Ventos Uivantes’ aposto no sexo como provocação

Ryder acumula sucessos na Netflix
Play

Romance, ação e mais: veja o que está passando no cinema em Salvador

Ryder acumula sucessos na Netflix
Play

O filme brasileiro com ação explosiva que acaba de chegar à Netflix

Ryder acumula sucessos na Netflix
Play

Na Netflix: o filme de ação com Bad Bunny para os fãs de John Wick

x