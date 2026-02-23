Winona Ryder vai voltar a fazer uma grande série da Netflix e encontro promete

Ryder acumula sucessos na Netflix - Foto: Divulgação

Os admiradores de histórias sombrias e encontros históricos no audiovisual podem preparar o coração: Winona Ryder está confirmada na terceira temporada de 'Wandinha'. A atriz volta a trabalhar com Jenna Ortega e com o diretor Tim Burton, retomando uma parceria que já rendeu frutos em 'Os Fantasmas se Divertem' ('Beetlejuice').

O anúncio partiu do próprio Burton, que celebrou publicamente a chegada da atriz ao elenco. Segundo ele, Winona tem tudo a ver com o universo da série e sua presença fortalece ainda mais a identidade estética da produção. O papel que ela interpretará, no entanto, segue sob absoluto sigilo.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Estou muito feliz que Winona tenha se juntado a nós, ela se encaixa perfeitamente neste mundo. E ela é uma querida amiga. Sempre me sinto sortudo por trabalhar com ela.”



Com uma carreira marcada por personagens que transitam entre o excêntrico, o melancólico e o fantástico, Ryder acumula sucessos na Netflix. A atriz voltou aos holofotes, inclusive, graças a um outro fenômeno da gigante do streaming: 'Stranger Things'. Na série, que terminou no ano passado, ela deu vida a matriarca Joyce Byers, uma das principais responsáveis pela trama.