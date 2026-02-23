Esse filme escondido de ação da Netflix vai te deixar grudado no sofá

Filme escondido na Netflix promete encantar assinantes - Foto: Divulgação

Existem filmes que você coloca para assistir por um tempo. Talvez algo leve para acompanhar o jantar ou para passar o tempo antes de dormir.

E depois há aqueles outros que te prendem desde o primeiro minuto, tensionam seu corpo sem que você perceba, e antes que você se dê conta, uma hora se passou e você nem se mexeu para pegar o controle remoto.

É exatamente essa a experiência proposta por Rebel Ridge, filme da Netflix que vem conquistando espectadores pela intensidade constante.

Esse tipo de história não precisa de reviravoltas mirabolantes ou efeitos impossíveis. Uma premissa simples, personagens levados ao limite e a sensação de que algo está prestes a acontecer, mas você não sabe quando.



Um suspense que não dá trégua

O filme é Rebel Ridge, um thriller de ação tenso e direto que chegou à Netflix sem muita divulgação, mas que acabou deixando sua marca. A história começa de forma simples: um ex-fuzileiro naval chega a uma pequena cidade com um objetivo único, claro e urgente: ele precisa pagar a fiança do primo.

Mas o que parecia uma questão fácil se transforma em um pesadelo quando a polícia local, de forma completamente injusta, confisca a mala com o dinheiro.

A partir desse momento, o filme muda de rumo. O que se segue é uma escalada de abuso de poder, corrupção descarada e uma constante sensação de que ninguém vai ajudar. Porque naquela cidade, a lei não protege: ela oprime.

O protagonista não é um herói clássico em busca de glória ou vingança. Ele é alguém treinado para sobreviver, tentando fazer a coisa certa e constantemente encurralado. Cada decisão da polícia só piora a situação, e toda tentativa de resolução pacífica fracassa. E tudo o que o espectador pode fazer é cerrar os dentes.

Por que você não consegue se levantar do sofá?

Porque Rebel Ridge foi concebido para isso. Para te perturbar e te manter em alerta, para te fazer sentir que, se parar, algo importante está prestes a acontecer. É puro cinema de tensão, que se baseia na sua história e atmosfera.

Não reinventa o gênero, mas o executa com uma precisão que poucos conseguem igualar. E isso, muitas vezes, é mais eficaz do que qualquer reviravolta complexa. Se você procura um filme intenso e de ritmo acelerado que mantenha seu coração acelerado por exatamente duas horas, esta é uma ótima opção no catálogo da Netflix.