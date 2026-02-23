Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SE LIGA NA DICA!

Esse filme escondido de ação da Netflix vai te deixar grudado no sofá

Um suspense intenso transforma uma missão simples em uma espiral de tensão constante, e explica por que é tão difícil apertar o pause

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

23/02/2026 - 13:38 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Filme escondido na Netflix promete encantar assinantes
Filme escondido na Netflix promete encantar assinantes -

Existem filmes que você coloca para assistir por um tempo. Talvez algo leve para acompanhar o jantar ou para passar o tempo antes de dormir.

E depois há aqueles outros que te prendem desde o primeiro minuto, tensionam seu corpo sem que você perceba, e antes que você se dê conta, uma hora se passou e você nem se mexeu para pegar o controle remoto.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

É exatamente essa a experiência proposta por Rebel Ridge, filme da Netflix que vem conquistando espectadores pela intensidade constante.

Leia Também:

Wagner Moura critica Jair Bolsonaro em premiação internacional
O novo filme de ação da Netflix perfeito para salvar sua segunda-feira
Veja hoje: um dos maiores filmes de ação acaba de ganhar uma nova versão brasileira

Esse tipo de história não precisa de reviravoltas mirabolantes ou efeitos impossíveis. Uma premissa simples, personagens levados ao limite e a sensação de que algo está prestes a acontecer, mas você não sabe quando.

Um suspense que não dá trégua

O filme é Rebel Ridge, um thriller de ação tenso e direto que chegou à Netflix sem muita divulgação, mas que acabou deixando sua marca. A história começa de forma simples: um ex-fuzileiro naval chega a uma pequena cidade com um objetivo único, claro e urgente: ele precisa pagar a fiança do primo.

Mas o que parecia uma questão fácil se transforma em um pesadelo quando a polícia local, de forma completamente injusta, confisca a mala com o dinheiro.

A partir desse momento, o filme muda de rumo. O que se segue é uma escalada de abuso de poder, corrupção descarada e uma constante sensação de que ninguém vai ajudar. Porque naquela cidade, a lei não protege: ela oprime.

O protagonista não é um herói clássico em busca de glória ou vingança. Ele é alguém treinado para sobreviver, tentando fazer a coisa certa e constantemente encurralado. Cada decisão da polícia só piora a situação, e toda tentativa de resolução pacífica fracassa. E tudo o que o espectador pode fazer é cerrar os dentes.

Por que você não consegue se levantar do sofá?

Porque Rebel Ridge foi concebido para isso. Para te perturbar e te manter em alerta, para te fazer sentir que, se parar, algo importante está prestes a acontecer. É puro cinema de tensão, que se baseia na sua história e atmosfera.

Não reinventa o gênero, mas o executa com uma precisão que poucos conseguem igualar. E isso, muitas vezes, é mais eficaz do que qualquer reviravolta complexa. Se você procura um filme intenso e de ritmo acelerado que mantenha seu coração acelerado por exatamente duas horas, esta é uma ótima opção no catálogo da Netflix.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

filmes Netflix

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Filme escondido na Netflix promete encantar assinantes
Play

‘O Morro dos Ventos Uivantes’ aposto no sexo como provocação

Filme escondido na Netflix promete encantar assinantes
Play

Romance, ação e mais: veja o que está passando no cinema em Salvador

Filme escondido na Netflix promete encantar assinantes
Play

O filme brasileiro com ação explosiva que acaba de chegar à Netflix

Filme escondido na Netflix promete encantar assinantes
Play

Na Netflix: o filme de ação com Bad Bunny para os fãs de John Wick

x