Wagner Moura critica Jair Bolsonaro em premiação internacional

Wagner Moura se manifestou politicamente durante sua passagem pelo tapete vermelho da premiação internacional Bafta, neste domingo, 23. Representando o filme brasileiro “O Agente Secreto”, que também está sendo indicado ao Oscar, o ator criticou a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Em entrevista à revista norte-americana Deadline, o artista baiano alegou que o Brasil sofreu com a falta de investimentos no cinema nacional durante o governo anterior, cenário que mudou com a atual gestão de Lula.

“O Brasil é novamente um país democrático e portanto é um país que acredita que a cultura é uma coisa importante. Como o Kléber disse, temos um sistema que financia a cultura, que funciona muito bem e nunca deve ser destruído, do jeito que era quando estávamos com Bolsonaro”, disse ele.

Vale lembrar que “O Agente Secreto” foi indicado ao Bafta na categoria de Melhor Filme em Língua Não Inglesa, porém perdeu o prêmio para o longa “Valor Sentimental”.