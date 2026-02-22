Menu
CINEMA

‘O Agente Secreto’ perde prêmios no Bafta 2026

Estrelado por Wagner Moura, filme saiu derrotado em duas categorias

Ane Catarine

Por Ane Catarine

22/02/2026 - 18:03 h | Atualizada em 22/02/2026 - 18:13

Wagner Moura no tapete vermelho do Bafta
Wagner Moura no tapete vermelho do Bafta -

O filme brasileiro “O Agente Secreto” saiu derrotado na noite deste domingo, 22, ao perder os dois prêmios aos quais foi indicado no Bafta Awards: Melhor Roteiro Original e Melhor Filme em Língua Não Inglesa.

Dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, o longa era uma das apostas brasileiras na premiação britânica, mas acabou superado nas duas categorias.

Tudo sobre Cultura em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Na disputa por Melhor Roteiro Original, o vencedor foi o norte-americano Pecadores. Já o prêmio de Melhor Filme em Língua Não Inglesa ficou com o norueguês Valor Sentimental.

Leia Também:

O Agente Secreto vence grande prêmio no Spirit Awards
Quando 'O Agente Secreto' estreia na Netflix? Veja o que sabe
Com O Agente Secreto, Brasil conquista 4 indicações ao Oscar britânico
'O Agente Secreto' tem meia-entrada para todos após indicação ao Oscar

Outros brasileiros também ficaram sem troféu. O país disputou Melhor Fotografia com Adolpho Veloso, pelo filme Sonhos de Trem, mas o prêmio foi para Michael Bauman, por Uma Batalha Após a Outra.

Mais cedo, Petra Costa concorreu a Melhor Documentário com Apocalipse nos Trópicos, porém o troféu ficou com Pavel Talankin e David Borenstein por Mr. Nobody Against Putin.

Confira a lista de indicados e vencedores nas principais categorias:

Melhor filme

  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Uma Batalha Após a Outra (vencedor)
  • Valor Sentimental
  • Pecadores

Melhor ator

  • Robert Aramayo, “I Swear” (vencedor)
  • Timothée Chalamet, “Marty Supreme”
  • Leonardo DiCaprio, “Uma Batalha Após a Outra”
  • Ethan Hawke, “Blue Moon”
  • Michael B. Jordan, “Pecadores”
  • Jesse Plemons, “Bugonia”

Melhor atriz

  • Jessie Buckley, “Hamnet” (vencedora)
  • Rose Byrne, “If I Had Legs I’d Kick You”
  • Kate Hudson, “Song Sung Blue”
  • Chase Infiniti, “Uma Batalha Após a Outra”
  • Renate Reinsve, “Valor Sentimental”
  • Emma Stone, “Bugonia”

Melhor ator coadjuvante

  • Benicio del Toro, “Uma Batalha Após a Outra”
  • Jacob Elordi, “Frankenstein”
  • Paul Mescal, “Hamnet”
  • Peter Mullan, “I Swear”
  • Sean Penn, “Uma Batalha Após a Outra” (vencedor)
  • Stellan Skarsgård, “Valor Sentimental”

Melhor atriz coadjuvante

  • Odessa A’zion, “Marty Supreme”
  • Inga Ibsdotter Lilleaas, “Valor Sentimental”
  • Wunmi Mosaku, “Pecadores” (vencedora)
  • Carey Mulligan, “The Ballad of Wallis Island”
  • Teyana Taylor, “Uma Batalha Após a Outra”
  • Emily Watson, “Hamnet”

Diretor

  • “Bugonia,” Yorgos Lanthimos
  • “Hamnet,” Chloé Zhao
  • “Marty Supreme,” Josh Safdie
  • “Uma Batalha Após a Outra,” Paul Thomas Anderson (vencedor)
  • “Valor Sentimental,” Joachim Trier
  • “Sinners,” Ryan Coogler

Fotografia

  • Frankenstein
  • Marty Supreme
  • Uma Batalha Após a Outra (vencedor)
  • Pecadores
  • Sonhos de Trem

Tags:

Bafta cinema brasileiro Kleber Mendonça Filho O Agente Secreto wagner moura

x