‘O Agente Secreto’ perde prêmios no Bafta 2026
Estrelado por Wagner Moura, filme saiu derrotado em duas categorias
Por Ane Catarine
O filme brasileiro “O Agente Secreto” saiu derrotado na noite deste domingo, 22, ao perder os dois prêmios aos quais foi indicado no Bafta Awards: Melhor Roteiro Original e Melhor Filme em Língua Não Inglesa.
Dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, o longa era uma das apostas brasileiras na premiação britânica, mas acabou superado nas duas categorias.
Na disputa por Melhor Roteiro Original, o vencedor foi o norte-americano Pecadores. Já o prêmio de Melhor Filme em Língua Não Inglesa ficou com o norueguês Valor Sentimental.
Outros brasileiros também ficaram sem troféu. O país disputou Melhor Fotografia com Adolpho Veloso, pelo filme Sonhos de Trem, mas o prêmio foi para Michael Bauman, por Uma Batalha Após a Outra.
Mais cedo, Petra Costa concorreu a Melhor Documentário com Apocalipse nos Trópicos, porém o troféu ficou com Pavel Talankin e David Borenstein por Mr. Nobody Against Putin.
Confira a lista de indicados e vencedores nas principais categorias:
Melhor filme
- Hamnet
- Marty Supreme
- Uma Batalha Após a Outra (vencedor)
- Valor Sentimental
- Pecadores
Melhor ator
- Robert Aramayo, “I Swear” (vencedor)
- Timothée Chalamet, “Marty Supreme”
- Leonardo DiCaprio, “Uma Batalha Após a Outra”
- Ethan Hawke, “Blue Moon”
- Michael B. Jordan, “Pecadores”
- Jesse Plemons, “Bugonia”
Melhor atriz
- Jessie Buckley, “Hamnet” (vencedora)
- Rose Byrne, “If I Had Legs I’d Kick You”
- Kate Hudson, “Song Sung Blue”
- Chase Infiniti, “Uma Batalha Após a Outra”
- Renate Reinsve, “Valor Sentimental”
- Emma Stone, “Bugonia”
Melhor ator coadjuvante
- Benicio del Toro, “Uma Batalha Após a Outra”
- Jacob Elordi, “Frankenstein”
- Paul Mescal, “Hamnet”
- Peter Mullan, “I Swear”
- Sean Penn, “Uma Batalha Após a Outra” (vencedor)
- Stellan Skarsgård, “Valor Sentimental”
Melhor atriz coadjuvante
- Odessa A’zion, “Marty Supreme”
- Inga Ibsdotter Lilleaas, “Valor Sentimental”
- Wunmi Mosaku, “Pecadores” (vencedora)
- Carey Mulligan, “The Ballad of Wallis Island”
- Teyana Taylor, “Uma Batalha Após a Outra”
- Emily Watson, “Hamnet”
Diretor
- “Bugonia,” Yorgos Lanthimos
- “Hamnet,” Chloé Zhao
- “Marty Supreme,” Josh Safdie
- “Uma Batalha Após a Outra,” Paul Thomas Anderson (vencedor)
- “Valor Sentimental,” Joachim Trier
- “Sinners,” Ryan Coogler
Fotografia
- Frankenstein
- Marty Supreme
- Uma Batalha Após a Outra (vencedor)
- Pecadores
- Sonhos de Trem
