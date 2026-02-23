SE LIGA NA DICA!
Só 6 episódios: a série de suspense da Netflix que vai te surpreender
Produção espanhola curta aposta em mistério, segredos antigos e duas linhas do tempo para prender o público do primeiro ao último capítulo
Por Beatriz Santos
Para quem procura uma série curta e envolvente para maratonar sem compromisso longo, O Cuco de Cristal vem ganhando espaço entre as opções de suspense disponíveis na Netflix. A produção espanhola, baseada na obra de Javier Castillo, aposta em uma narrativa de mistério construída em poucos episódios e focada em revelações progressivas.
Com apenas seis capítulos, a minissérie acompanha Clara Merlo (Catalina Sopelana), uma jovem médica que, após sobreviver a um infarto e passar por um transplante de coração, decide investigar a origem do órgão que recebeu.
A busca pessoal leva a protagonista até a cidade natal do doador, um vilarejo remoto marcado por acontecimentos traumáticos e histórias não resolvidas.
O Cuco de Cristal acompanha Clara Merlo (Catalina Sopelana), uma jovem médica que, após receber um transplante de coração, decide visitar a cidade natal do doador em busca de respostas. Já no local, ela descobre uma região bem remota, marcada por segredos, tragédias e pelo misterioso desaparecimento de um bebê em um parque local.
À medida que se envolve no local, ela é absorvida por relatos ocultos, histórias antigas e um mistério que atravessa gerações e se conecta ao sumiço da criança. Clara descobre que a história do doador pode ser a chave para revelar segredos enterrados há décadas, e que o coração que agora é seu pode guardar memórias.
A narrativa é estruturada a partir de duas linhas temporais, alternando acontecimentos de 2004 com a jornada da protagonista em 2023. Esse recurso organiza pistas e amplia o suspense ao revelar, gradualmente, conexões entre desaparecimentos, episódios de violência e eventos que marcaram a comunidade ao longo dos anos.
O elenco conta com Catalina Sopelana no papel principal, acompanhada por nomes como Álex García, Itziar Ituño e Iván Massagué, que ajudam a construir o quebra-cabeça emocional e investigativo apresentado pela trama. Cada personagem surge como peça fundamental para revelar fragmentos do passado do doador e o impacto dos acontecimentos locais desde o início dos anos 2000.
As paisagens naturais da Espanha também assumem papel narrativo importante, reforçando o contraste entre passado e presente e contribuindo para a atmosfera de isolamento que envolve o vilarejo. O cenário funciona como extensão do mistério, evidenciando como segredos coletivos permanecem vivos entre os moradores.
A série aborda temas como violência de gênero, traumas comunitários e os efeitos emocionais de um transplante de órgão, mantendo a essência do livro de Javier Castillo enquanto adapta a narrativa para o formato audiovisual com mudanças estruturais no roteiro.
Disponível na Netflix, O Cuco de Cristal surge como uma alternativa para quem busca uma história completa em poucos episódios, construída a partir de descobertas graduais e capaz de manter o interesse do espectador do início ao fim.
