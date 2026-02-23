RACISMO
Ator é alvo de racismo durante premiação Bafta
O artista foi atacado por um ativista que estava presente no local
Por Franciely Gomes
Michael B. Jordan foi alvo de um ataque racista durante a premiação British Academy Film Awards, Bafta, neste domingo, 22. Estrelando o filme ‘Pecadores’, o ator recebeu ofensas proferidas pelo ativista John Davidson, diagnosticado com a Síndrome de Tourette.
O caso aconteceu durante uma apresentação do artista e do ator Delroy durante a premiação. Na ocasião, Davidson gritou o termo “nigger”, insulto racista derivado de um termo pejorativo usado contra pessoas negras nos Estados Unidos.
Apesar do clima, os artistas seguiram normalmente com o discurso e ignoraram o ocorrido. Ciente do ocorrido, o apresentador da cerimônia, Alan Cumming, pediu desculpas logo em seguida e explicou que a atitude é um dos sintomas da síndrome.
“Vocês podem ter notado algumas palavras fortes ao fundo. Isso pode ser uma das formas como a síndrome de Tourette se manifesta em algumas pessoas, como o filme explora essa experiência”, disse ele, citando o filme ‘I Swear’, inspirado na vivência do ativista com a doença.
