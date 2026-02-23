Morte de El Mencho: México envia mais 2 mil soldados para Jalisco

Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes - Foto: Reprodução / DEA

O governo do México anunciou nesta segunda-feira, 23, o envio de mais 2 mil soldados ao estado de Jalisco, após a operação que terminou com a captura e morte de Nemesio Oseguera Cervantes, conhecido como “El Mencho”.

O reforço ocorre em meio à onda de violência registrada no estado e em outras regiões do país depois da morte do líder do cartel. Segundo o Ministério da Defesa, um dos chefes da organização criminosa, identificado como “El Tuli”, teria ordenado bloqueios em rodovias, incêndios de veículos e ataques contra prédios públicos.

De acordo com as autoridades, mais de 70 pessoas morreram, entre elas 25 integrantes da Guarda Nacional. O governo mexicano também informou que o grupo criminoso passou a oferecer recompensa de 20 mil pesos (cerca de R$ 6 mil) pela morte de militares.

Impactos e medidas de segurança

No domingo, moradores e turistas foram orientados a permanecer em casa. Companhias aéreas suspenderam voos para Puerto Vallarta, importante destino turístico no Pacífico. Caminhoneiros receberam instruções para alterar rotas, enquanto escolas e universidades interromperam as aulas em Jalisco e em outros estados.

Até a manhã desta segunda-feira, 23, segundo a presidente Claudia Sheinbaum, não havia mais bloqueios ativos nas estradas. A expectativa do governo é de que a situação seja normalizada gradualmente, com retomada dos voos até terça-feira, 24.

O ministro da Segurança, Omar García Harfuch, afirmou que possíveis sucessores de El Mencho estão sob monitoramento, diante do risco de novos confrontos envolvendo tanto o mesmo grupo quanto facções rivais.

Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump declarou em rede social que o México deve intensificar o combate aos cartéis e ao tráfico de drogas.

Quem era “El Mencho”

El Mencho liderava o cartel “Jalisco Nova Geração”, apontado como um dos principais fornecedores de fentanil para os Estados Unidos. Considerado uma das figuras mais violentas do crime organizado mexicano, ele era procurado há anos por autoridades do México e dos EUA.

O Departamento de Estado dos Estados Unidos chegou a oferecer recompensa de US$ 15 milhões por informações que levassem à sua captura.

Ele foi localizado em um imóvel na cidade de Tapalpa, em Jalisco. Ferido durante a ação das forças de segurança, morreu após ser detido, enquanto era transferido para outra cidade.

A operação desencadeou forte reação do crime organizado e colocou o país em estado de alerta.