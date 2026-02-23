Presidente da Coreia do Sul publica vídeo feito por IA abraçando Lula

- Foto: Reprodução

O presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, compartilhou nas redes sociais um vídeo produzido com o uso de inteligência artificial em que ele e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparecem ainda crianças. A publicação foi feita após reunião oficial entre os dois líderes em Seul, nesta segunda-feira, 23.

No vídeo, fotografias antigas de ambos são animadas por meio de IA, criando a cena em que os dois meninos caminham um em direção ao outro e se abraçam. Em seguida, as imagens dão lugar a registros reais do encontro recente entre os presidentes.

Na legenda, Lee destacou a origem humilde dos dois chefes de Estado. “Dois ex-meninos operários se tornaram presidentes e se encontraram”, escreveu. Ele também mencionou as dificuldades enfrentadas ao longo da vida e afirmou que ambos superaram adversidades até chegar ao cargo mais alto de seus países.

Histórias marcadas por superação

Antes mesmo da visita oficial, Lee já havia feito publicações exaltando o percurso de Lula, lembrando que o presidente brasileiro também trabalhou como operário antes de ingressar na política.

Empossado em junho de 2025, o líder sul-coreano tem trajetória pessoal associada à pobreza. Nascido no interior do país, cresceu em família numerosa e precisou deixar a escola ainda jovem para trabalhar. Atuou em fábricas e sofreu acidentes durante a adolescência — em um deles, aos 13 anos, teve o pulso prensado, o que resultou em sequelas permanentes no braço.

Durante a agenda em Seul, Lula firmou dez acordos bilaterais envolvendo áreas como comércio e minerais críticos. Brasil e Coreia do Sul também definiram um plano de cooperação com duração de quatro anos, abrangendo temas políticos, econômicos e intercâmbio entre os dois países.

As relações diplomáticas entre Brasil e Coreia do Sul foram estabelecidas em 1959 e seguem ativas há mais de seis décadas.