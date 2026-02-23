Natura firma acordo de US$ 67 milhões em processo envolvendo talco da Avon

Natura fecha acordo de US$ 67 milhões em caso de amianto da Avon - Foto: Reprodução

A Natura Cosméticos decidiu encerrar um capítulo conturbado em sua operação internacional. A companhia assinou um acordo de US$ 67 milhões (cerca de R$ 347 milhões) para finalizar um processo judicial nos Estados Unidos sobre uma suposta contaminação por amianto em produtos de talco da Avon.

A decisão, comunicada nesta segunda-feira, 23, foi estratégica: em vez de seguir com uma disputa longa e incerta na Justiça americana, onde uma condenação prévia já superava o valor do acordo, a empresa optou por estancar os custos e garantir previsibilidade ao mercado.

Impacto financeiro e compensações

O desembolso está programado para o dia 6 de março. No entanto, a Natura informou que o impacto será majoritariamente amortizado por entradas de caixa provenientes de desinvestimentos recentes.

Essas entradas acontecerão através do recebimento de US$ 22 milhões (R$ 114 milhões) referentes à operação na América Central e República Dominicana. E também pela entrada de 26,9 milhões de euros (R$ 163,5 milhões) de negócio comunicado em fevereiro de 2026.

Os valores referentes ao caso de amianto já haviam sido provisionados nas demonstrações financeiras da companhia em 31 de dezembro de 2025, registrados na linha de operações descontinuadas.

Posicionamento da companhia

A Natura reforçou que a celebração deste acordo não implica em reconhecimento de culpa ou prática de atos irregulares por parte da empresa ou de suas controladas. Para a empresa, ele “atende aos seus melhores interesses, tendo em vista as peculiaridades da legislação norte-americana, bem como o estágio processual e os elevados encargos financeiros aplicáveis”.