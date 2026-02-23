Menu
HOME > BRASIL
MAU TEMPO

Brasil tem mais de 10 voos cancelados devido à nevasca

Cerca de 12 voos precisaram ser marcados devido ao mau tempo

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

23/02/2026 - 11:31 h | Atualizada em 23/02/2026 - 12:28

Ainda não há previsão sobre a remarcação dos voos
Ainda não há previsão sobre a remarcação dos voos

Aeroportos brasileiros foram diretamente prejudicados com um alerta de nevasca nos Estados Unidos, entre domingo, 22, e segunda-feira, 23. Ao todo, cerca de 12 voos com escalas em estados norte-americanos foram cancelados devido ao mau tempo no país, que pode causar acidentes fatais.

Segundo informações divulgadas pela imprensa norte-americana, milhares de voos no país foram cancelados ou adiados. Dentre os campos de aviação brasileiros afetados estão o Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, no Rio de Janeiro, e o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo.

Lista de voos cancelados

Galeão (RJ):

Domingo (22)

  • Dois voos com destino a Nova York

Segunda (23)

  • Um voo que desembarcaria no Rio de Janeiro

Guarulhos (SP):

Domingo (22)

  • Cinco voos com destino a Nova York
  • Um voo com destino a Boston

Segunda (23)

  • Três voos que desembarcariam em São Paulo vindos de Nova York

Alerta

O Serviço Nacional de Clima dos Estados Unidos chegou a emitir alertas de clima para a Costa Leste do país, que é uma das mais afetadas durante o inverno. O órgão alegou que a chegada da tempestade foi vista através de imagens captadas por satélites.

“Em termos de impactos esperados, prevê-se uma queda de neve muito intensa. Taxas de precipitação acima de 2 a 3 polegadas por hora e ventos fortes de 40 a 70 mph continuarão”, escreveram no alerta oficial.

Tags:

brasil estados unidos Nevasca voos

x