MAU TEMPO
Brasil tem mais de 10 voos cancelados devido à nevasca
Cerca de 12 voos precisaram ser marcados devido ao mau tempo
Por Franciely Gomes
Siga o A TARDE no Google
Aeroportos brasileiros foram diretamente prejudicados com um alerta de nevasca nos Estados Unidos, entre domingo, 22, e segunda-feira, 23. Ao todo, cerca de 12 voos com escalas em estados norte-americanos foram cancelados devido ao mau tempo no país, que pode causar acidentes fatais.
Segundo informações divulgadas pela imprensa norte-americana, milhares de voos no país foram cancelados ou adiados. Dentre os campos de aviação brasileiros afetados estão o Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, no Rio de Janeiro, e o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo.
Lista de voos cancelados
Galeão (RJ):
Domingo (22)
- Dois voos com destino a Nova York
Segunda (23)
- Um voo que desembarcaria no Rio de Janeiro
Guarulhos (SP):
Domingo (22)
- Cinco voos com destino a Nova York
- Um voo com destino a Boston
Segunda (23)
- Três voos que desembarcariam em São Paulo vindos de Nova York
Alerta
O Serviço Nacional de Clima dos Estados Unidos chegou a emitir alertas de clima para a Costa Leste do país, que é uma das mais afetadas durante o inverno. O órgão alegou que a chegada da tempestade foi vista através de imagens captadas por satélites.
“Em termos de impactos esperados, prevê-se uma queda de neve muito intensa. Taxas de precipitação acima de 2 a 3 polegadas por hora e ventos fortes de 40 a 70 mph continuarão”, escreveram no alerta oficial.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes