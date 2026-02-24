Turistas gaúchas são baleadas ao passar perto de protesto indígena na Bahia

Disparos atingiram veículo em estrada vicinal na zona rural de Prado - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Um passeio entre destinos paradisíacos do extremo sul baiano terminou em susto para duas turistas do Rio Grande do Sul. As mulheres, de 55 e 57 anos, foram baleadas quando passavam de carro por uma estrada vicinal na zona rural de Prado, nas proximidades de um ponto onde um grupo de indígenas realizava um protesto, nesta terça-feira, 24.

Elas estavam hospedadas em Corumbau e seguiam para a praia de Barra do Cahy, percurso de cerca de 44 quilômetros, quando o veículo foi atingido por disparos de arma de fogo.

Região marcada por tensão agrária

A área onde ocorreu o ataque é conhecida por conflitos relacionados a disputas de terras e ocupações indígenas. Segundo o diretor da Diretoria Regional de Polícia do Interior/Sul, Evy Paternostro, há indícios de que os tiros tenham partido de indígenas que realizavam um protesto nas proximidades.

De acordo com a autoridade policial, os ocupantes do grupo podem ter desconfiado do carro utilizado pelas turistas, que tinha vidros escurecidos. No veículo também estava um homem, que não foi atingido.

Atendimento e estado de saúde

Após o ataque, as vítimas foram socorridas inicialmente em um posto de saúde de Corumbau. Em seguida, foram transferidas de helicóptero para o Hospital Regional de Porto Seguro. O estado de saúde delas não é considerado grave.

Investigação em andamento

Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia Territorial de Prado instaurou investigação para apurar a dupla tentativa de homicídio registrada na manhã desta terça-feira (24), no distrito de Corumbau.

De acordo com o comunicado, diligências estão em andamento com o objetivo de identificar a autoria e esclarecer a motivação do crime.

A Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) também informou que determinou o reforço imediato do policiamento na região. Até o momento, ninguém foi preso.