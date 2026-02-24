Menu
CRIME

Homem é preso por feminicídio na RMS após alegar que esposa passou mal

Suspeito afirmou ter encontrado a companheira morta após ela passar três dias consecutivos ingerindo álcool

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

24/02/2026 - 13:18 h

Um homem de 31 anos foi preso em flagrante, nesta segunda-feira, 23, pelo crime de feminicídio contra a esposa Elizangela Cruz Santos, de 29 anos. O crime ocorreu no bairro Parque Florestal, em Camaçari, município da Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Segundo informações da Polícia Civil, o suspeito teria agredido a vítima até a morte. As investigações apontam que ele acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), alegando que a vítima teria passado mal durante a noite e sido encontrada já sem vida por ele, por volta das 3h.

De acordo com o relato inicial do homem, a companheira teria feito uso de bebida alcoólica durante três dias consecutivos, sem se alimentar corretamente. No entanto, após os agentes chegarem ao local e atestarem o óbito, perceberam que ela apresentava diversos hematomas visíveis pelo corpo, incompatíveis com o relato apresentado.

Exames comprovaram agressões

Após o exame necroscópico, foi atestado que a causa da morte foi hemorragia interna aguda secundária à laceração esplênica, uma lesão no baço que provoca sangramento interno. Além disso, foi constatado que a vítima apresentava lesões antigas e múltiplas equimoses, o que, juntamente com a laceração esplênica, sugere excesso de violência.

Testemunhas confirmam que a mulher sofria violência doméstica e já havia sido agredida anteriormente, chegando a fraturar um braço e o maxilar. Em 2025, o homem chegou a ser preso devido às agressões, mas foi solto em seguida.

Elizangela deixa dois filhos que teve com o suspeito. O mais novo, de apenas três anos, estava em casa quando o crime ocorreu.

O investigado negou ter praticado o feminicídio, mas confessou ter agredido a companheira. O suspeito foi autuado em flagrante delito e permanecerá à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia. A ação foi realizada pela Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Camaçari (Deam).

Tags:

camaçari direitos das mulheres feminicídio justiça criminal Polícia Civil violência doméstica

