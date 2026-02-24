Menu
POLÍCIA

Homem é morto a facadas e tesouradas após ter casa invadida na Bahia

Vítima foi identificada como Othonei Ribeiro de Figueiredo

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

24/02/2026 - 12:58 h

Crime ocorreu no bairro Aviário
Crime ocorreu no bairro Aviário -

Um homem de 48 anos foi assassinado a golpes de faca e tesoura após ter a residência invadida por criminosos no bairro Aviário, em Feira de Santana, na Bahia.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Othonei Ribeiro de Figueiredo. Ele foi encontrado morto dentro do imóvel, atingido por golpes de arma branca durante assalto praticado por desconhecidos.

Segundo as investigações, foram subtraídos um aparelho celular, uma televisão e a carteira da vítima.

O caso é investigado pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) como latrocínio, roubo seguido de morte.

O corpo foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) para necropsia. Até o momento, não há informações sobre velório e sepultamento.

x