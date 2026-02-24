Menu
DE OLHO NA SEGURANÇA

Papel da mídia em ações da Segurança Pública é debatido em workshop

Evento acontece em Salvador nos dias 26 e 27 de fevereiro, com atividades teóricas e simulações práticas em cenários operacionais

Redação

Por Redação

24/02/2026 - 10:54 h

Jornalistas e comunicadores baianos, atuantes ou interessados em coberturas policiais, podem participar do workshop “De olho na segurança – O papel da mídia na cobertura segura das ações de Segurança Pública”. O evento acontece nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2026, em Salvador.

Visando a qualificação da atuação dos profissionais em pautas relacionadas à temática, presendo a segurança, ética e responsabilidade social, a iniciativa reúne forças de segurança, entidades representativas da imprensa e instituições acadêmicas.

As aulas acontecem em forma presencial, com carga horária de 16h, e as inscrições podem ser realizadas até o dia 25 de fevereiro, às 14h, através deste link.

O workshop é realizado pela Polícia Civil da Bahia, por meio da Academia de Polícia Civil (Acadepol), em parceria com a Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Militar da Bahia, o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia e o Departamento de Polícia Técnica. O evento conta com apoio institucional da Secretaria de Comunicação Social, do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia (IRDEB), da Federação Nacional dos Jornalistas, do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado da Bahia e da Associação Bahiana de Imprensa, além de parceria acadêmica com a Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia (Facom/UFBA).

Confira a programação:

26 de fevereiro

As atividades ocorrem no CineTeatro 2 de Julho, na sede do IRDEB, localizada na Rua Pedro Gama, 413-A, Federação, em Salvador. Neste dia, as aulas serão teóricas, com palestra magna e painéis temáticos que abordam a estrutura do sistema de segurança pública, os fluxos de comunicação institucional, fundamentos éticos e legais da cobertura jornalística e boas práticas na produção de conteúdo em situações de alto risco.

27 de fevereiro

No segundo dia, os participantes vivenciam a fase prática, com simulações controladas de ocorrências policiais complexas, realizadas nas dependências da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core), próximo ao Aeroporto Internacional de Salvador.

Os exercícios incluem cenários de patrulhamento em área conflagrada, preservação de local de crime, gerenciamento de crise com reféns, operações de busca e salvamento e cobertura de conflitos e manifestações urbanas. A atividade contará com equipes operacionais de todas as forças de segurança envolvidas.

Imagem ilustrativa da imagem Papel da mídia em ações da Segurança Pública é debatido em workshop
| Foto: Divulgação

