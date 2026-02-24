Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TRAGÉDIA

Lula toma forte decisão após chuvas históricas e 16 mortes em MG

Presidente se manifestou em postagem no X (Antigo Twitter), nesta terça-feira, 24

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

24/02/2026 - 12:52 h | Atualizada em 24/02/2026 - 13:05

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Presidente Lula (PT)
Presidente Lula (PT) -

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, nesta terça-feira, 24, a assinatura de um decreto reconhecendo o estado de calamidade pública em Juiz de Fora, interior de Minas Gerais.

A decisão ocorre após temporais devastadores atingirem a Zona da Mata mineira, deixando um rastro de destruição com ao menos 16 mortes confirmadas, 20 soterramentos e centenas de desabrigados.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Mais de 20 pessoas morrem após temporais em cidades de Minas Gerais
Vereador de Salvador reage com repúdio a escola de samba que homenageou Lula
Ministros de Lula entram em conflito após atos de indígenas
Lula faz parada surpresa no Oriente Médio antes de voltar ao Brasil

A medida, que será publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU), visa agilizar o envio de recursos federais para assistência humanitária e reconstrução da cidade.

Pelo X (antigo Twitter), o presidente reforçou o compromisso com o município: "Nas próximas horas — e dias — seguiremos de prontidão para agir com a velocidade e a força que o momento exige. Nosso foco é garantir a assistência humanitária, o restabelecimento dos serviços básicos e o suporte à reconstrução".

Atendimento às vítimas

O governo federal também determinou o envio imediato de uma equipe de coordenação da Força Nacional do SUS para a região, visando reforçar o atendimento médico às vítimas.

Em viagem de retorno ao Brasil, Lula conversou por telefone com a prefeita Margarida Salomão (PT), que já havia decretado calamidade municipal na madrugada desta terça-feira após o Rio Paraibuna transbordar e isolar diversos bairros.

Mês mais chuvoso da história

"Quero enviar meus profundos sentimentos às famílias que perderam seus lares e, o que é pior, os seus entes queridos", declarou o presidente, solidarizando-se com as forças de segurança que atuam nos resgates.

Juiz de Fora enfrenta o fevereiro mais chuvoso de sua história, e o decreto de calamidade terá validade inicial de 180 dias, permitindo compras emergenciais sem licitação para enfrentar a crise.

O que é o estado de calamidade pública?

Segundo o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, o estado de calamidade pública é declarado quando o impacto de um desastre é tão grave que a capacidade de resposta da administração pública local fica severamente comprometida.

A classificação difere da "situação de emergência", que ocorre quando o poder público ainda consegue atuar com auxílio complementar.

Na prática, o decreto de calamidade permite:

  • Flexibilização de regras fiscais: execução de gastos emergenciais sem as restrições normais do orçamento;
  • Acesso a recursos federais: liberação de verbas para assistência humanitária, restabelecimento de serviços e reconstrução de infraestrutura após homologação no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD);
  • Agilidade administrativa: facilitação de processos para resposta urgente ao desastre.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Chuvas Juiz de Fora Lula MInas Gerais

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Presidente Lula (PT)
Play

Cobrando justiça, família de Marielle acompanha julgamento no STF

Presidente Lula (PT)
Play

Com presença de Moraes e Alckmin, João Campos e Tabata Amaral se casam

Presidente Lula (PT)
Play

Navio bate em balsas em porto e tripulantes se jogam no mar; veja vídeo

Presidente Lula (PT)
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

x