HOME > BRASIL
CALAMIDADE PÚBLICA

Mais de 20 pessoas morrem após temporais em cidades de Minas Gerais

45 pessoas seguem desaparecidas na região

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

24/02/2026 - 11:56 h | Atualizada em 24/02/2026 - 12:11

Prefeitura de Juiz de Fora decretou calamidade pública
Prefeitura de Juiz de Fora decretou calamidade pública -

Pelo menos 16 pessoas morreram e outras 45 seguem desaparecidas após os temporais que atingiram Juiz de Fora, em Minas Gerais. Já em Ubá, também na Zona da Mata mineira, foram confirmadas ao menos seis mortes. Ao todo, as duas cidades somam 22 óbitos.

Diante da gravidade da situação, a prefeitura de Juiz de Fora decretou, nesta terça-feira, 24, estado de calamidade pública. As fortes chuvas provocaram destruição em diversos bairros e mobilizam equipes de resgate desde a madrugada.

Este já é o fevereiro mais chuvoso da história do município. Em poucas horas, foram registrados quase 200 milímetros de chuva, volume que causou deslizamentos de terra, quedas de barreiras, alagamentos em mais de dez pontos da cidade e uma série de ocorrências emergenciais.

Segundo a prefeitura, ao menos 20 soterramentos foram registrados até o momento. Cerca de 440 pessoas estão desabrigadas. Somente na segunda-feira, 23, foram atendidas 251 ocorrências relacionadas ao temporal.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, a prefeita Margarida Salomão informou que todas as equipes de busca estão nas ruas nesta madrugada. Ela também determinou a suspensão das aulas nesta terça-feira e pediu que a população evite deslocamentos.

“É uma situação extrema que permite medidas extremas”, disse sobre a decretação da situação de calamidade pública. Com o decreto, o município pode receber recursos federais e estaduais. O documento tem validade de 180 dias.

Veja vídeo:

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Margarida Salomão (@jfmargarida)

calamidade pública chuvas em Minas Gerais Juiz de Fora resgate de vítimas temporal

x