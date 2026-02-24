Menu
DESCARGA ELÉTRICA

Mulher morre após tomar choque ao colocar roupas no varal

Suspeita é de que uma fiação de energia tenha encostado no varal

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

24/02/2026 - 11:24 h

Mulher chegou a ser socorrida, mas não resistiu
Mulher chegou a ser socorrida, mas não resistiu -

Uma mulher morreu após sofrer uma descarga elétrica enquanto colocava roupas no varal, em Itumbiara, no sul de Goiás. A vítima foi identificada como Luzia Helena Miranda Araújo, de 54 anos. O caso aconteceu no sábado, 21, na casa onde ela morava.

Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Luzia chegou a ser socorrida, mas não resistiu. A suspeita é de que uma fiação de energia tenha encostado no varal.

Em nota, a Equatorial Goiás lamentou a morte e informou que não identificou nenhuma intercorrência na rede de distribuição de energia elétrica da localidade. A companhia acrescentou que as autoridades competentes conduzem a investigação e que está à disposição para colaborar com as apurações.

"A distribuidora salienta que mantém ações permanentes de orientação e educação voltadas ao uso seguro da energia elétrica, com campanhas direcionadas a consumidores residenciais, produtores rurais e estabelecimentos comerciais. As iniciativas incluem a divulgação de boas práticas, alertas sobre riscos de acidentes e orientações sobre o uso adequado de equipamentos elétricos, com foco na prevenção de ocorrências e na proteção da população."

Cuidados para evitar acidentes elétricos em casa

Casos como esse acendem o alerta para riscos envolvendo instalações elétricas domésticas. A Equatorial Goiás recomenda alguns cuidados básicos:

  • Para ligar um eletrodoméstico na tomada, segure no plug (parte dura, de plástico isolante) e nunca no fio. Não tente fazer improvisações, como desencapar os fios e conectá-los diretamente na tomada.
  • Jamais mexa em equipamentos elétricos com o corpo molhado ou em contato com água. Isso evita choque elétrico e se tiver crianças em casa não deixe que cheguem perto dos cabos de eletrodomésticos e sempre use protetores de tomadas que estiverem ao alcance dos pequeninos
  • O uso exagerado do chamado “T” ou benjamim e extensões em geral é muito perigoso. Esse hábito pode causar sobrecargas elétricas e até chegar a causar acidentes graves ou incêndios.
  • Nunca use a parte de trás da geladeira para secar roupas. Desta maneira, você sobrecarrega o aparelho, aumenta o consumo de energia e ainda corre o risco de levar um choque.
  • Quando for trocar uma lâmpada, segure a lâmpada pelo bulbo (parte de vidro) e nunca pelo soquete (parte metálica). E se você realizar a troca de lâmpadas pela noite, não esqueça de iluminar bem o local com o auxílio de lanternas.
  • Nunca use aparelhos eletrônicos durante o banho. E após o banho não utilize secadores, barbeadores elétricos, dentro do banheiro e descalço. Use-os no quarto ou em um local bem seco. E jamais utilize-os com o corpo ainda molhado.
  • Nunca use aparelhos com os fios desencapados ou danificados. Sempre que for manusear algum eletrodoméstico, não se desligue da segurança.

x