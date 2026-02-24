Mulher morre após tomar choque ao colocar roupas no varal

Mulher chegou a ser socorrida, mas não resistiu - Foto: Ilustrativa/Freepek

Uma mulher morreu após sofrer uma descarga elétrica enquanto colocava roupas no varal, em Itumbiara, no sul de Goiás. A vítima foi identificada como Luzia Helena Miranda Araújo, de 54 anos. O caso aconteceu no sábado, 21, na casa onde ela morava.

Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Luzia chegou a ser socorrida, mas não resistiu. A suspeita é de que uma fiação de energia tenha encostado no varal.

Em nota, a Equatorial Goiás lamentou a morte e informou que não identificou nenhuma intercorrência na rede de distribuição de energia elétrica da localidade. A companhia acrescentou que as autoridades competentes conduzem a investigação e que está à disposição para colaborar com as apurações.

"A distribuidora salienta que mantém ações permanentes de orientação e educação voltadas ao uso seguro da energia elétrica, com campanhas direcionadas a consumidores residenciais, produtores rurais e estabelecimentos comerciais. As iniciativas incluem a divulgação de boas práticas, alertas sobre riscos de acidentes e orientações sobre o uso adequado de equipamentos elétricos, com foco na prevenção de ocorrências e na proteção da população."

Cuidados para evitar acidentes elétricos em casa

