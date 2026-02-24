DESCARGA ELÉTRICA
Mulher morre após tomar choque ao colocar roupas no varal
Suspeita é de que uma fiação de energia tenha encostado no varal
Por Victoria Isabel
Uma mulher morreu após sofrer uma descarga elétrica enquanto colocava roupas no varal, em Itumbiara, no sul de Goiás. A vítima foi identificada como Luzia Helena Miranda Araújo, de 54 anos. O caso aconteceu no sábado, 21, na casa onde ela morava.
Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Luzia chegou a ser socorrida, mas não resistiu. A suspeita é de que uma fiação de energia tenha encostado no varal.
Em nota, a Equatorial Goiás lamentou a morte e informou que não identificou nenhuma intercorrência na rede de distribuição de energia elétrica da localidade. A companhia acrescentou que as autoridades competentes conduzem a investigação e que está à disposição para colaborar com as apurações.
"A distribuidora salienta que mantém ações permanentes de orientação e educação voltadas ao uso seguro da energia elétrica, com campanhas direcionadas a consumidores residenciais, produtores rurais e estabelecimentos comerciais. As iniciativas incluem a divulgação de boas práticas, alertas sobre riscos de acidentes e orientações sobre o uso adequado de equipamentos elétricos, com foco na prevenção de ocorrências e na proteção da população."
Casos como esse acendem o alerta para riscos envolvendo instalações elétricas domésticas. A Equatorial Goiás recomenda alguns cuidados básicos:
- Para ligar um eletrodoméstico na tomada, segure no plug (parte dura, de plástico isolante) e nunca no fio. Não tente fazer improvisações, como desencapar os fios e conectá-los diretamente na tomada.
- Jamais mexa em equipamentos elétricos com o corpo molhado ou em contato com água. Isso evita choque elétrico e se tiver crianças em casa não deixe que cheguem perto dos cabos de eletrodomésticos e sempre use protetores de tomadas que estiverem ao alcance dos pequeninos
- O uso exagerado do chamado “T” ou benjamim e extensões em geral é muito perigoso. Esse hábito pode causar sobrecargas elétricas e até chegar a causar acidentes graves ou incêndios.
- Nunca use a parte de trás da geladeira para secar roupas. Desta maneira, você sobrecarrega o aparelho, aumenta o consumo de energia e ainda corre o risco de levar um choque.
- Quando for trocar uma lâmpada, segure a lâmpada pelo bulbo (parte de vidro) e nunca pelo soquete (parte metálica). E se você realizar a troca de lâmpadas pela noite, não esqueça de iluminar bem o local com o auxílio de lanternas.
- Nunca use aparelhos eletrônicos durante o banho. E após o banho não utilize secadores, barbeadores elétricos, dentro do banheiro e descalço. Use-os no quarto ou em um local bem seco. E jamais utilize-os com o corpo ainda molhado.
- Nunca use aparelhos com os fios desencapados ou danificados. Sempre que for manusear algum eletrodoméstico, não se desligue da segurança.
