Aumento peniano? Conheça os maiores mitos sobre o uso de Tadalafila

Utilizada principalmente para o tratamento da disfunção erétil, a Tadalafila se popularizou no mercado brasileiro nos últimos anos como um meio para aumentar o desempenho sexual dos homens. O medicamento se tornou o quinto genérico mais vendido no Brasil em 2024, quando mais de 64 milhões de medicamentos à base da substância foram comercializados, mais que o triplo do que em 2020.

No mercado desde os anos 2000, a Tadalafila veio para substituir a sildenafila, o popular viagra, com uma ação prolongada e com menos efeito colateral. Contudo, o aumento da circulação do medicamento no país veio acompanhada também pelo uso sem prescrição médica, o que pode trazer diversos efeitos colaterais para o usuário.

Além disso, o aumento da popularidade do medicamento foi pautada em diversos discursos sem sustentação na realidade e sem comprovação médica. Por isso, é necessário entender os maiores mitos em relação ao uso da tadalafila.

Antes, é preciso compreender como a substância age no organismo.

Qual o efeito da tadalafila?

A tadalafila pertence à classe dos inibidores da enzima fosfodiesterase tipo 5 (PDE5), agindo como um vasodilatador, ou seja, provocando o relaxamento dos músculos dos vasos sanguíneos, facilitando o aumento do fluxo de sangue.

Esse efeito é o que permite a ereção em homens com disfunção erétil, além de melhorar os sintomas urinários em casos de hiperplasia prostática (aumento benigno da próstata). O medicamento também pode ser prescrito para tratar casos de hipertensão arterial pulmonar.

A tadalafila, no entanto, só deve ser utilizada sob prescrição médica, visto que os seus efeitos estão diretamente relacionados à saúde cardiovascular e ao sistema circulatório.

O início da ação da tadalafila costuma ocorrer entre 30 minutos e 1 hora após a ingestão, com efeitos que podem durar até 36 horas, dependendo da dose e da resposta do organismo.

Os mitos sobre o “Tadala”

Tadalafila aumenta o tamanho do pênis

É um mito dizer que Tadalafila aumenta ou engrossa o pênis. Por proporcionar ereções mais firmes e duradouras, isso pode dar a falsa impressão de maior volume, mas o efeito é temporário e cessa quando o medicamento sai do organismo.

Tadalafila aumenta a testosterona

A Tadalafila também não aumenta os níveis de testosterona, já que o seu efeito não atinge os hormônios masculinos. A sua ação é vasodilatadora, permitindo melhor e maior fluxo sanguíneo à região do pênis durante a ereção.

Tadalafila causa impotência

Tadalafila não causa impotência, já que é usada para tratar problemas sexuais masculinos, como problemas de disfunção erétil. No entanto, existe o risco do desenvolvimento de dependência psicológica, onde o usuário sente que só consegue ereção com o remédio, além de mascarar causas reais de disfunção.

Mulheres podem tomar Tadalafila

Nas redes sociais, mulheres relatam o uso do medicamento como estimulante sexual, o que não se sustenta em pesquisas feitas para entender se a substância poderia ter efeitos sexuais no corpo feminino.

O uso da Tadalafila não é indicado para as mulheres.

Tadalafila aumenta a massa muscular

Não há comprovação científica de que a Tadalafila auxilie com o ganho de músculos. Devido à sua ação dilatadora de veias, pode ser que o paciente note melhora do condicionamento físico enquanto a medicação está fazendo efeito no organismo.

Tadalafila causa câncer

O uso da medicação orientado pelos médicos não representa riscos à saúde dos homens, nem mesmo possíveis causadores de câncer.

Tomar Tadalafila todo dia faz mal

Antes de tudo, é preciso respeitar a orientação médica com relação à dosagem, além de seguir prescrição em relação ao período de ingestão entre uma dose e outra. Dito isso, é interessante que saiba que a Tadalafila está disponível no mercado em diferentes dosagens, sendo uma delas indicada para uso diário.

Nesse caso, não faz mal usar o medicamento todos os dias, inclusive, traz benefícios para a saúde sexual, desde que utilizada conforme prescrição. Além dela, também existe a Tadalafila para uso pontual, que geralmente possui dosagens maiores do que a diária, sendo indicado a utilização cerca de uma hora antes da relação sexual.