Cerveja, ração e tadalafila: a lista de compras do Corinthians

Duílio Monteiro Alves, ex-presidente do Corinthians - Foto: Divulgação I Corinthians

Nas notas fiscais de um clube, é esperado encontrar gastos relacionados à manutenção de estruturas, suporte a atletas, pagamentos de salários e equipamentos, entre outros. No entanto, nas notas do Corinthians, diversos outros produtos estavam relatados, com o CPF de Duílio Monteiro Alves, ex-presidente do clube.

Entre alimentos e remédios para tratar disfunção erétil, as compras indicavam gastos com gasolina, cerveja, cigarro, picanha, sorvete, frutas, legumes, água sanitária, amaciante de roupas, detergentes, pizzas, peixes, doces, isqueiros, flores, ração animal, bijuteria feminina e cachorro de pelúcia, todos pagos pelos bancos do clube.

As despesas pessoais do dirigente foram relatadas com notas fiscais divulgadas pelo Globo Esporte, com 176 compras custando ao Corinthians R$ 86.524,62 em 36 dias. Após a exposição, Duílio se pronunciou, respondendo aos documentos divulgados.

"Existe uma confusão muito grande, muita gente dizendo que foram gastos feitos por mim. É bom deixar claro que não existe nenhuma nota, nenhuma assinatura, nenhuma aprovação e compras no meu nome. Existe uma planilha que eu desconheço da onde ela surgiu. Não é um controle interno do clube e existe também algumas coisas que a gente já conseguiu no dia de hoje com essa correria toda verificar que não são verdadeiras", afirmou.

"Nós temos, infelizmente, um impeachment para acontecer e ser confirmado pelos sócios do Corinthians, por casos muito graves. Não que tenha diferença de valores. Se existe coisa errada, existe coisa errada com R$ 1, com R$ 100, com R$ 1 mil, com R$ 1 milhão. Coisa errada tem que ser combatida. Mas está muito claro que nesse momento isso é uma grande cortina de fumaça porque não tem nenhum fundamento", completou.

As confusões presidenciais no clube não começaram com Duílio - desde a gestão anterior, de Andrés Sanchez, gastos indevidos já eram registrados, com R$ 9.416 gastos no cartão do clube em uma viagem a Tibau do Sul, no Rio Grande do Norte, para a virada do ano de 2021.

Seguindo a fama presidencial alvinegra, Duílio teve seus próprios negócios publicados, e contestou as acusações: "Eu estou cansado, faz um ano e meio que eu estou apanhando: eu já (fui acusado) de colocar câmeras escondidas na presidência, fiz BO, fiz ofício, nada foi provado e nada foi encontrado, o inquérito encerrado. Já fui acusado de ter comprado 15 carros de luxo blindados pelo clube, de andar com o Fiat Toro que as meninas ganharam no Brasileirão".

Nota de esclarescimento

Em nota, o ex-presidente negou todas as acusações, afirmando que nunca havia visto os documentos. "Em relação à matéria veiculada pelo portal ge.globo, reafirmo que não reconheço a veracidade da planilha divulgada. Nunca tive acesso direto a esse documento, apenas o vi através de imagens compartilhadas em redes sociais e por terceiros", garantiu.

"Durante minha gestão, jamais recebi ou aprovei pagamentos naquele formato, muito menos fui informado sobre os supostos pagamentos que agora tentam vincular a mim", terminou. Outros gastos registram compras em farmácias de Fortaleza quando o clube estava jogando a Sul-Americana na cidade cearense, além de alguns endereços onde, segundo o GE, não funcionam vendas de produtos.

"Reafirmo meu compromisso inabalável com a ética, a lisura e a transparência, princípios que sempre nortearam minha atuação no clube. Tenho absoluta tranquilidade quanto à correção de minha gestão e permaneço à disposição das autoridades e da instituição para todos os esclarecimentos necessários, prestando total colaboração para a rápida elucidação dos fatos", se posicionou.

A nota divulgada por Duilio na íntegra:

Informo que na presente data apresentarei notícia-crime na Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (DRADE/DOPE) para ser incluída na investigação em andamento (Inquérito Policial nº 2326769-37.2024.010315 - Processo Digital n°: 1542744-43.2024.8.26.0050 - 2025/001214), denunciando a circulação de documentos falsificados e manipulados, que estão sendo atribuídos à minha gestão no Sport Club Corinthians Paulista.

Numa rápida averiguação já detectamos uma fatura de cartão de crédito falsa e 2 documentos incluídos na suposta planilha identificados como inexistentes em apuração realizada pelo clube junto a diretoria financeira da gestão Augusto Melo, em denúncia anterior.

Também já formalizei um pedido ao Conselho Deliberativo para que sejam apuradas todas as circunstâncias que envolvem este episódio, tanto em relação à veracidade dos documentos e à tentativa de vinculá-los à minha pessoa, quanto à conduta de todos os envolvidos.

É evidente que essas ações possuem motivações políticas claras, visando comprometer minha imagem, reputação e a própria estabilidade do Sport Club Corinthians Paulista.

Em relação à matéria veiculada pelo portal ge.globo, reafirmo que não reconheço a veracidade da planilha divulgada. Nunca tive acesso direto a esse documento, apenas o vi através de imagens compartilhadas em redes sociais e por terceiros. Durante minha gestão, jamais recebi ou aprovei pagamentos naquele formato, muito menos fui informado sobre os supostos pagamentos que agora tentam vincular a mim.

Reitero que:

Não há nenhuma assinatura minha, carimbo oficial ou qualquer elemento que comprove meu conhecimento dos valores listados;

Não há assinatura de recebimento dos supostos valores reembolsados, o que contraria os procedimentos normais de prestação de contas do clube.

O próprio Corinthians, como já foi noticiado, registrou um Boletim de Ocorrência relatando o desaparecimento de faturas e documentos fiscais. Isso reforça a possibilidade de adulterações e uso indevido de informações internas.

Cumpre registrar que sou o maior interessado na apuração completa e transparente dos fatos. Solicitei formalmente ao clube acesso aos documentos originais e adotarei as medidas judiciais cabíveis contra os responsáveis pela criação e disseminação desse material falso.

Por fim, reafirmo meu compromisso inabalável com a ética, a lisura e a transparência, princípios que sempre nortearam minha atuação no clube. Tenho absoluta tranquilidade quanto à correção de minha gestão e permaneço à disposição das autoridades e da instituição para todos os esclarecimentos necessários, prestando total colaboração para a rápida elucidação dos fatos.

São Paulo, 22 de julho de 2025

Duílio Monteiro Alves