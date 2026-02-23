Vacina da dengue: Butantan antecipa entrega de 1,3 milhão de doses

Siga o A TARDE no Google

O Instituto Butantan anunciou, nesta segunda-feira, 23, a antecipação de 1,3 milhão de doses da vacina da dengue, a Butantan-DV, para o Ministério da Saúde. O lote, que estava previsto apenas para o segundo semestre de 2026, começará a ser distribuído imediatamente para reforçar o esquema vacinal do país.

O anúncio ocorreu durante a cerimônia de 125 anos do instituto em São Paulo, com a presença do governador Tarcísio de Freitas e do diretor do Butantan, Esper Kállas. Segundo o governador, a estratégia visa acelerar a proteção da população ainda no primeiro semestre.

"Começando com 200 mil doses que vão ser entregues já agora em fevereiro", destacou Tarcísio.

Cronograma e investimento

Ao todo, o Governo Federal contratou 3,9 milhões de doses da vacina da dengue produzida pelo Butantan, um investimento que soma R$ 368 milhões. A produção segue um cronograma rigoroso: