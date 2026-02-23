Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SAÚDE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SAÚDE

Vacina da dengue: Butantan antecipa entrega de 1,3 milhão de doses

Entrega prevista para o 2º semestre será iniciada ainda em fevereiro

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

23/02/2026 - 17:08 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Paciente recebendo vacina
Paciente recebendo vacina -

O Instituto Butantan anunciou, nesta segunda-feira, 23, a antecipação de 1,3 milhão de doses da vacina da dengue, a Butantan-DV, para o Ministério da Saúde. O lote, que estava previsto apenas para o segundo semestre de 2026, começará a ser distribuído imediatamente para reforçar o esquema vacinal do país.

O anúncio ocorreu durante a cerimônia de 125 anos do instituto em São Paulo, com a presença do governador Tarcísio de Freitas e do diretor do Butantan, Esper Kállas. Segundo o governador, a estratégia visa acelerar a proteção da população ainda no primeiro semestre.

Tudo sobre Saúde em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Anvisa proíbe venda de Tadala e manda recolher lotes de medicamento
Antibiótico usado no tratamento de infecções bacterianas é recolhido pela Anvisa
Ressaca pós-Carnaval: por que o corpo e a mente cobram o preço após a folia?

"Começando com 200 mil doses que vão ser entregues já agora em fevereiro", destacou Tarcísio.

Cronograma e investimento

Ao todo, o Governo Federal contratou 3,9 milhões de doses da vacina da dengue produzida pelo Butantan, um investimento que soma R$ 368 milhões. A produção segue um cronograma rigoroso:

  • Janeiro de 2026: Finalizada a entrega da primeira remessa de 1,3 milhão de doses.
  • Fevereiro a Junho de 2026: Entrega antecipada do segundo lote de 1,3 milhão de doses.
  • Até 2027: Previsão de entrega da última leva contratada.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Ciência Dengue saúde pública Vacinação

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Paciente recebendo vacina
Play

Jovem tetraplégico mexe os braços após tratamento revolucionário

Paciente recebendo vacina
Play

Vídeo: centenas de peixes são encontrados mortos no Dique do Tororó

Paciente recebendo vacina
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

Paciente recebendo vacina
Play

Pacientes com doenças crônicas ficam sem passe livre em Feira

x