BARRADO

Anvisa proíbe venda de Tadala e manda recolher lotes de medicamento

Outros medicamentos e suplementos alimentares também foram proibidos pelo órgão

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

23/02/2026 - 10:57 h

O medicamento deve ser recolhido em breve
Os usuários do Tadala Pro Max devem ficar atentos, pois a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu o consumo e distribuição do medicamento nesta semana. O órgão adotou medidas preventivas contra o produto, que é popularmente usado para disfunção erétil masculina, devido a irregularidades.

Segundo informações divulgados no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 23, todos os lotes do Tadala Pro Max devem ser recolhidos das farmácias e outros médios de distribuição. Sua fabricação, distribuição, importação, propaganda e uso também devem ser interrompidos imediatamente.

Além deste medicamento, outros produtos e suplementos alimentares também foram citados na lista de proibições, tais como: Suplemento alimentar em pó da marca Equalkity Body Protein Cacau; produtos Soft Cann Canabidiol Broad Spectrum e Full Spectrum; Natu Sec; Lipoless; Retatrutide; Mounjaro; Tirzec Lipoland e Kefadim 1g.

x