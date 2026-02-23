Anvisa proíbe venda de Tadala e manda recolher lotes de medicamento

Siga o A TARDE no Google

O medicamento deve ser recolhido em breve - Foto: Ilustrativa | Freepik

Os usuários do Tadala Pro Max devem ficar atentos, pois a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu o consumo e distribuição do medicamento nesta semana. O órgão adotou medidas preventivas contra o produto, que é popularmente usado para disfunção erétil masculina, devido a irregularidades.

Segundo informações divulgados no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 23, todos os lotes do Tadala Pro Max devem ser recolhidos das farmácias e outros médios de distribuição. Sua fabricação, distribuição, importação, propaganda e uso também devem ser interrompidos imediatamente.

Além deste medicamento, outros produtos e suplementos alimentares também foram citados na lista de proibições, tais como: Suplemento alimentar em pó da marca Equalkity Body Protein Cacau; produtos Soft Cann Canabidiol Broad Spectrum e Full Spectrum; Natu Sec; Lipoless; Retatrutide; Mounjaro; Tirzec Lipoland e Kefadim 1g.